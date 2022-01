Entregas: IFOOD SERÁ A 1ª EMPRESA NO BRASIL A USAR DRONE EM DELIVERY

Anac autoriza a Speedbird Aero a realizar entregas comerciais em um raio de 3 km com cargas de até 2,5 kg.

O iFood anunciou parceria com a empresa Speedbird Aero para realização de delivery via drone. Na 6ª feira (21.jan.2022), a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorização a Speedbird Aero a realizar entregas comerciais no Brasil com a aeronave remotamente pilotada DLV-1 NEO. É a 1ª concessão desse tipo em solo brasileiro.

A empresa poderá usar o modelo de drone para entregas com cargas de até 2,5 kg em um raio de 3 km. A permissão, segundo a Anac, é válida “inclusive em ambientes urbanos, mantendo margens de segurança estabelecidas no projeto”.

A Anac indica que será preciso respeitar algumas condições: não sobrevoar pessoas, manter distância de possíveis fontes de interferência eletromagnética, observar alturas máximas e mínimas de operação e as condições meteorológicas.

“É uma conquista única para o Brasil. Esse é um marco histórico na aviação, mas também no desenvolvimento da sociedade. É o início de uma mudança que agilizará as entregas com o uso de um modal aéreo em parte das rotas”, diz Fernando Martins, chefe de logística e inovação no iFood.

O iFood explica que os drones vão realizar apenas uma parte do trajeto: eles levam os pedidos até um droneport –área de pousos e decolagens de drones. De lá, são coletados por um entregador parceiro do iFood, que completa a entrega.

A Anac diz esperar que o ganho de experiência possa desenvolver “novas ferramentas e soluções tecnológicas” que “permitirão no futuro operações cada vez mais avançadas com menos restrições e em maior volume”.

Segundo a agência, o processo de autorização do modelo DLV-1 NEO foi desenvolvido ao longo de 8 meses de “intensos trabalhos” entre a Speedbird Aero, a AL Drones e Anac.

A agência informou ter participado de 4 ensaios com representantes da empresa: 3 em São José dos Campos/SP, para a avaliação das características técnicas da aeronave, e 1 em Aracaju/SE, para avaliação operacional.

(Da Redação com Poder360/Foto: Reprodução/Internet)