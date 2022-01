Foz do Iguaçu: VEREADORES DEBATERÃO EXIGÊNCIA DO PASSAPORTE SANITÁRIO EM FOZ DO IGUAÇU

A medida, que já foi implantada em algumas capitais do país, está sendo tratada pela Comissão de Saúde do Legislativo Iguaçuense. O presidente da comissão, Valdir de Souza “Maninho”, autor da proposta para realização de audiência, destacou que o papel dos vereadores, neste momento, é ouvir a sociedade organizada, as autoridades médicas e representantes do Poder Executivo.

“Vamos marcar a data da audiência e realizar uma ampla divulgação para a participação popular e de autoridades médicas. Sabemos que o tema divide opiniões, e por ser polêmico será conduzido com imparcialidade e transparência por esta Casa de Leis”, afirmou Maninho.

(Da Redação com Assessoria)