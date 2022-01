MAIS PERTO DE DEUS QUERO ESTAR

“Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus! Fiz do Senhor Soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas” (Salmos 73:28).

Há um hino cristão bastante antigo e conhecido que traz esse mote no seu título e refrão: “mais perto quero estar de Ti, Senhor!”. Nele canta-se sobre a alegria da boa companhia, do amor e da esperança que encontramos na presença do Senhor.

De fato, como o salmista também disse, “bom é estar perto de Deus!”. Mas então, porque será que muitas vezes nos afastamos?

Infelizmente nosso coração é naturalmente inclinado para a independência do Pai celestial. Foi essa mesma tentação que os nossos ancestrais passaram no Éden: viver longe ou perto de Deus?

Por toda a Bíblia vemos inúmeros convites amorosos de Deus para que seu povo esteja perto Dele. E hoje também não é diferente. Cristo nos chama a um relacionamento de proximidade real.

Quando estamos longe, Ele nos atrai de novo, nos lembrando daquilo que nos dá esperança… da Sua presença é tudo que mais precisamos!

Aproxime-se com confiança! (Hb. 4:16):

– Deus já deu o 1º passo para estar mais perto. Agora é a sua vez de responder ao Seu convite.

– Quando se sentir longe de Deus é tempo de voltar até o ponto onde você se afastou.

– Quando não conseguir orar, ORE! Jesus não rejeita a oração sincera (mesmo que seja pequena ou simples).

– Leia a Bíblia buscando compreender por meio dela, o que Deus fala ao seu coração.

– Busque ajuda de amigos de fé, para se ajudarem mutuamente, a permanecer sempre perto de Deus.

OREMOS: Mais perto quero estar, de Ti, Senhor. Ainda que seja a dor, que me una a Ti.” Senhor, ajuda-me sempre a confiar que não há nenhum outro lugar do mundo melhor do que estar perto do Senhor. Atrai-me quando me afastar e não permitas que eu ande longe dos teus caminhos. Que a cada dia eu ande um pouco mais junto de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu peço, amém!

(Com Bíblia OnLine)