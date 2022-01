Paraná: SEIS PESSOAS BALEADAS DURANTE UMA CONFUSÃO POR CAUSA DE 10 REAIS; DUAS VÍTIMAS MORRERAM

A equipe policial militar recebeu informações, por volta das 20h30, de que no local haveriam pessoas alvejadas por disparos de arma de fogo. No endereço, foram informados de que os envolvidos haviam dado entrada no Hospital Santa Pelizzari.

De acordo com a equipe da unidade hospitalar, um dos envolvidos, Vagner Pereira, 25 anos, havia chegado já em óbito e outros quatro indivíduos estariam na UTI. Testemunhas relataram que houve uma desavença, por conta de um serviço de manutenção em um poste de energia de uma igreja local. De acordo com a PM, os prédios da região possuem ligação irregular de energia, chamados “gatos”. O sistema parou de funcionar na igreja onde também fica anexada a casa do pastor, na noite de sexta.

Testemunhas disseram à polícia que o pastor procurou um morador para que fizesse o conserto da fiação e que o homem pediu o valor de R$ 10 pelo serviço, sendo que o pastor disse que não pagaria. Após a negativa, começou uma confusão entre os envolvidos e outras pessoas, que interviram. O homem que quis cobrar o valor do pastor saiu e voltou, em seguida, com dois irmãos. Eles atiraram, segundo a PM, contra as pessoas que estavam em frente à igreja. O suspeito de atirar contra o grupo também foi baleado, com um tiro no abdômen. Ele foi socorrido e recebeu voz de prisão no hospital.

Já na madrugada deste sábado (22), a Polícia foi acionada novamente, com informações de que indivíduos encapuzados foram até a igreja, onde atearam fogo e alvejaram com vários disparos de arma de fogo, João Carlos Batista (pastor). A equipe do Samu foi acionada, mas constatou que a vítima já estava em óbito.

(Da Redação com Corujão Noticias)