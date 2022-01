Foz do Iguaçu: INFLUENCIADORES GERAM MAIS DE MEIO MILHÃO DE VISUALIZAÇÕES

Uma série de ações do Visit Iguassu geraram mais de meio milhão de visualizações para o destino somente nos meses de dezembro e janeiro. O sucesso dos números se deve a web-série Iguassu Reality Trip, junto com a audiência dos programas Viaje Comigo e Mel Na Estrada, além da visita da influenciadora Thata Luz, que esteve em Foz do Iguaçu em uma parceria inédita com o Floripa Convention e Floripa Airport.

A web-série Iguassu Reality Trip já foi vista por mais de 500 mil pessoas através das mídias digitais. A ação reuniu 4 influenciadores digitais de São Paulo e da Bahia para participar de um reality show no Destino Iguaçu (Brasil, Paraguai e Argentina). O último episódio foi ao ar nesta terça-feira (18), às 20h, e apresentou o campeão da competição entre os participantes. Os episódios podem ser vistos através do https://lp.iguassu.com.br/iguassu-reality-trip/.

Os competidores participaram de desafios em diferentes locais e, em cada um deles, as provas valeram pontos. O prêmio era uma viagem com acompanhante para o Destino Iguaçu e mais R$ 6 mil em compras. O Reality Trip é uma ação que faz parte das estratégias de marketing de divulgação do Destino Iguassu e do planejamento do Visit Iguassu para manter o Foz cada vez mais em evidência nas mídias digitais.

PROGRAMA VIAJE COMIGO

O Visit Iguassu também apoiou a organização e realizou o acompanhamento da produção do programa Viaje Comigo da TV Novo Tempo, que esteve na cidade para produzir uma pauta sobre o turismo no Destino Iguaçu. O programa é uma produção da família Goldschmidt, que desde 1999 viaja pelo Brasil e pelo mundo divulgando novos roteiros turísticos.

O programa possui mais de 200 mil inscritos em seu canal do YouTube, contando com mais de 20 milhões de visualizações em vídeos postados. Nas mídias sociais são mais de 30 mil seguidores. Os dois episódios de Foz do Iguaçu podem ser vistos através do Youtube.

INFLUENCERS EXPERIENCE

Outra ação que vem trazendo muito retorno de mídia para a cidade é o projeto Influencers Experience, que busca atender influenciadores, atores e personalidades para que contem suas experiências no Destino Iguaçu.

Ainda em dezembro, o Visit Iguassu apoiou a gravação da nova temporada da Série Mel na Estrada – O Mundo no Brasil, episódio sobre Foz do Iguaçu, apresentado pela Mel Fronckowiak em parceria com a Localiza, que foi ao ar no dia 04 de janeiro de 2022.

Além da versão da série para as mídias, há uma versão estendida para o youtube. Alguns materiais já foram postados no Instagram da apresentadora, que possui mais de 1,3 milhão de seguidores e mais de 3,1 milhões de impressões mensais.

PROMOÇÃO CONJUNTA

A influencer Thata Luz também esteve em Foz do Iguaçu em parceria entre o Visit Iguassu, a Secretaria Municipal de Turismo, o Floripa Convention e Floripa Airport, para divulgação do novo voo direto entre os destinos, operado pela Azul Linhas Aéreas.

Ela veio por sugestão do Floripa Convention e o Visit Iguassu foi responsável pela viabilização dos bilhetes aéreos e toda a programação na cidade, com apoio das empresas associadas. Futuramente o Visit irá sugerir uma influenciadora local para ir até Florianópolis.

O objetivo principal da ação é a divulgação dos dois destinos turísticos do Sul do Brasil, que possuem durante a temporada voo direto da Azul, oportunizando alavancar o turismo de lazer dos dois destinos.

“Estamos acostumados a ter voos temporários que conectam Foz do Iguaçu a Florianópolis apenas em período de alta temporada/férias de lazer. O que precisamos é unir esforços entre os destinos para otimizar essa malha disponível e mostrar para a AZUL Linhas que os destinos estão unindo esforços e estão propensos a investir em ações de promoção para que a rota possa ser viabilizada permanentemente, para servir tanto para o turismo de lazer nos períodos de alta temporada como para atender as demandas do mercado corporativo e eventos, que ocorrem nos períodos de baixa. É o início de uma ação conjunta, sabemos que estamos em um momento ainda de muitas incertezas, mas vamos cada dia mais trabalhar em conjunto entre os destinos e os aeroportos que já estão concessionados, para investir mais em promoção”, explicou Elaine Tenerello, Diretora do Visit Iguassu.

(Da Redação com Mercado & Eventos)