Comunicado: 30 BAIRROS DE FOZ PODERÃO FICAR SEM ÁGUA NA SEGUNDA-FEIRA (24)

A Sanepar informou que na próxima segunda-feira (24), fará o serviço de interligação de rede para melhoria do sistema de abastecimento em Foz do Iguaçu. A obra será realizada das 10h30 às 18h, com a normalização do abastecimento prevista para ocorrer por volta das 22h.

Confira a lista dos bairros afetados:

– Chácara Dom Emílio;

– Jardim Niterói 1 e 2;

– Jardim Vitória;

– São Roque 1, 2, 3 e 4;

– Jardim Dom Miguel Osman;

– Dona Fátima Osman;

– Jardim Copacabana;

– Dom Pedro I;

– Jardim São Paulo 1 e 2;

– São Luiz, Panorama 1 e 2;

– Jardim São Bento;

– Lindoia;

– Dona Leila;

– Vila Militar;

– Amazonas;

– Cohapar 2;

– São Rafael;

– Cohiguaçu;

– Bela Vista Norte;

– Libra 1 e 2;

– Jardim Manaus;

– e parte do João Paulo II.a