Economia: BITCOIN DERRETE EM NOVA QUEDA E VALOR CHEGA AOS US$ 35 MIL

Na última quinta-feira (20), o Bitcoin (BTC) entrou em uma queda que ainda não se estabilizou e, na sexta-feira (21), o valor da criptomoeda caiu para abaixo dos US$ 38 mil (cerca de R$ 207 mil na cotação atual). Conforme informações do CoinGlass, foram mais de US$ 250 milhões vendidos em menos de 12 horas — sem contar a queda das outras moedas. Na manhã de sábado (22), a criptomoeda chegou a ser negociada por US$ 35 mil.

De acordo com diversos especialistas do mercado, o Bitcoin está em um nível crítico há algum tempo e, justamente por isso, grandes investidores estão vendendo seus ativos por medo dos riscos causados pela situação atual do mercado. Em uma única transação na corretora Bitmex, um usuário vendeu US$ 9,9 milhões em BTC — só na Binance, foram mais de US$ 170 milhões liquidados nas últimas movimentações.

“Os mercados de criptomoedas estão em um nível de suporte crítico há algum tempo. A fraqueza do mercado macro está causando uma liquidação de ativos de risco. A continuação desse sentimento provavelmente fará com que o BTC seja negociado em meados dos US$ 30 mil”, disse a Stack Funds em um comunicado ao site CoinDesk.

Ainda neste domingo (23), o Bitcoin é negociado a US$ 35 mil.

O bear market está chegando?

Assim como já é de costume, a queda do Bitcoin também fez outras dezenas de moedas derreterem, como é o caso da Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), entre outras.

Conforme revelado pelo CoinDesk, o acontecimento é uma surpresa para milhares de investidores, já que ainda existem ordens de compra e venda abertas com preços de até US$ 46 mil. Um dos problemas é que, normalmente, o preço volta a subir logo depois das quedas mais bruscas, algo que não aconteceu dessa vez.

“O sentimento do mercado é pessimista e os investidores estão em um clima de esperar para ver. O declínio foi muito fluido e não houve recuperação significativa depois que o preço de suporte foi quebrado”, disse o diretor de pesquisa da Huobi, Li Hui.