Foz do Iguaçu: GRUPO DE APOIO AO TURISMO E EVENTOS INICIA OPERAÇÃO NOS ATRATIVOS

A partir desta segunda-feira (24), moradores e turistas de Foz do Iguaçu puderam encontrar a viatura do Grupo de Apoio ao Turismo e Eventos (GATE) em patrulhamento nos atrativos da cidade.

Desde que o projeto que garante um reforço ao turismo e à segurança pública da cidade foi lançado, no dia 11 de janeiro, a equipe operacional da Guarda Municipal esteve em treinamento com a Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos. No período, foram feitas visitas técnicas aos atrativos e a equipe foi apresentada aos responsáveis pelos estabelecimentos.

Essa fase de capacitação garantiu que a equipe esteja a par das principais informações sobre os atrativos, para que estejam capacitados a realizar, além do seu papel na segurança, também o atendimento aos turistas e visitantes que possam abordá-la com qualquer pedido de auxílio.

Também foi definida a escala dos integrantes. A tarefa de organizar as escalas e rotas ficou a cargo de Rafael Langwinski, chefe da divisão de serviços turísticos da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos.

Rafael comenta que o serviço do GATE já se mostrou muito bem-vindo pela população e pelos visitantes, pois as equipes sempre são abordadas por pessoas querendo conhecer a viatura e tirar foto com a equipe fardada. “Já virou sensação por onde a viatura passa”, conta.

ATUAÇÃO CONJUNTA

A viatura fará rondas diárias pelos atrativos, seguindo uma escala pré-definida, e estará em pontos fixos durante grandes eventos. Eventualmente, em feriados com maior movimentação e em eventos, a equipe será composta por um agente da Guarda Municipal e um agente de turismo, para dar o apoio necessário às demandas dos visitantes.

A Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos está subsidiando o grupo com material impresso e espaço físico para suporte às atividades.

(Da Redação com AMN)