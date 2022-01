Fronteira: INTEGRAÇÃO NOS PROTOCOLOS DE TRÂNSITO É TEMA DE REUNIÃO ENTRE AUTORIDADES DE FOZ E PUERTO IGUAZU

Nesta segunda-feira (24), autoridades de Foz do Iguaçu e de Puerto Iguazu, na Argentina, participaram de uma reunião para discutir questões relacionadas às normativas do sistema de trânsito de ambas as cidades.

O encontro, que ocorreu na sede da Guarda Municipal de Foz, contou com a participação de representantes do trade turístico.

“Esta reunião é uma continuidade daquilo que já estamos promovendo na fronteira, que é a integração entre as cidades. Por conta da pandemia e das novas exigências de migração nos dois países, fizemos esta reunião para o esclarecimento de alguns trâmites burocráticos, especialmente no que diz respeito ao transporte de turistas”, comentou o diretor superintendente do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, Licério Santos

“Já temos diversos acordos em vigência e, em breve, faremos uma nova reunião em Puerto Iguazu a fim de atualizar alguns dispositivos”, completou Licério.

De maneira conjunta, as autoridades e o trade turístico buscam melhorar os protocolos de trânsito nas duas cidades, a fim de que os desembaraços aduaneiros, especialmente no transporte de turistas, sejam céleres para que os visitantes levem experiências positivas da região e voltem outras vezes.

“Temos como objetivo em comum fazer com que o turismo flua sem intercorrências entre as cidades. O turismo é de grande importante para todos nós, por isso estamos trabalhando para deixar os protocolos de deslocamentos mais claros, objetivos e seguros”, comentou o chefe de fiscalização de turismo de Puerto Iguazú, Do Nacimiento Eliceo Oscar.

O vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Fernando Martin, destacou a importância do debate. “Foi uma reunião totalmente positiva e o intuito agora é melhorar ainda mais as ferramenta de integração e cooperação entre as cidades, para continuar atendendo bem os turistas”, disse.

PRESENÇAS

Também participaram da reunião o secretário municipal de Segurança Pública, Reginaldo José da Silva; o cônsul da Argentina, Alejandro Massucco; o diretor de Assuntos Internacionais de Foz do Iguaçu, Jihad Abu Ali; além de representantes das agências de turismo, taxistas e de transporte de turismo das duas cidades.

(Da Redação com AMN)