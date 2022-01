Homenagem: DEPUTADO SOLDADO FRUET PROPÕE CIDADANIA HONORÁRIA ESTADUAL PARA PHILOMENA RAFAGNIN DE FOZ DO IGUAÇU

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou um projeto de lei que concede o Título de Cidadã Honorária do Estado do Paraná à senhora Philomena Maria Morello Raffagnin. Segundo o parlamentar, o objetivo é condecorar esta ilustre guerreira paranaense que, junto com o marido Olímpio Raffagnin (in memoriam), fundaram o Grupo Rafain, na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje com 93 anos de idade, a matriarca da família foi homenageada em 2007 com o título de Cidadã Honorária de Foz do Iguaçu.

“Em razão da devoção pelo trabalho e bom atendimento à comunidade protagonizado durante toda a vida por Dona Philomena, o Grupo Rafain se tornou um dos maiores grupos empresariais e empregadores de Foz do Iguaçu, sendo que, nos períodos de maior movimento, as empresas chegaram a ter 1.300 funcionários, mas mantiveram a média de 600 colaboradores nos demais anos”, destacou o Soldado Fruet. O deputado ressaltou que, além de tocar os empreendimentos com maestria, auxiliando Foz do Iguaçu a se tornar um polo do turismo e boa gastronomia, ela também atuou em projetos sociais, como voluntária da Creche da Associação de Promoção do Menor (APROM) e operária de Santa Rita de Cássia.

Philomena Maria Morello Raffagnin nasceu em 9 de janeiro de 1929, na cidade de Sananduva, no Rio Grande do Sul. Em 18 de novembro de 1947, casou-se com Olímpio Raffagnin, com quem teve oito filhos biológicos. Depois, adotou mais dois filhos. Em 1955, a família, à epoca com quatro filhos, chegou ao Paraná, em Corbélia. No ano seguinte, foi para Cascavel, onde Dona Philó, como era carinhosamente apelidada pelos familiares e amigos, trabalhou no armazém de secos e molhados.

Em 1958, Olímpio entrou de sócio na Churrascaria São Cristóvão, em Foz do Iguaçu, e, em 1961, convenceu a mulher a também se mudar para a região da fronteira para que trabalhasse no comando da cozinha. Depois, os Raffagnin abriram a Churrascaria dos Pampas, que servia muitos turistas que vinham dos mais longínquos rincões para ver as Cataratas do Iguaçu. Em seguida, por breve período, a família se dedicou ao transporte de ônibus.

Embora a nova atividade tenha dado certo, a família retornou ao ramo alimentício em 1967, quando abriu a Churrascaria Rafain. O nome do estabelecimento ficou Rafain, pois era assim que o Sr. Olímpio era mais conhecido. Nesse contexto, surgiu a marca Rafain, atualmente Grupo Rafain. Na década seguinte, as conquistas da família continuaram a ocorrer, com as inaugurações do Restaurante Rafain e da Churrascaria Rafain Campestre.

O marido de Philomena faleceu em 1979, sem ver o seu sonho, o Rafain Palace Hotel (atual Rafain Palace Hotel & Convention Center), situado na BR-277, edificado e inaugurado, o que ocorreu apenas em 1981, mesmo ano em que foi aberta ao público a Churrascaria Cataratas. Em 23 de novembro de 2016, os representantes do Guinness Book subiram ao palco da churrascaria para entregar a Philomena e seus filhos a certificação em reconhecimento ao “maior número de danças nacionais apresentadas em um jantar com show”. Em sua festa de 90 anos, a homenageada foi agraciada com uma biografia escrita por Ana Cristina Nóbrega da Cunha Freitas.