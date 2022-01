Turismo: REINO UNIDO DEIXA DE EXIGIR TESTE DE COVID-19 NA CHEGADA DE TURISTAS

Os não vacinados, por sua vez, também contam com regras flexibilizadas, como a não necessidade de realizar o teste do oitavo dia, embora ainda precisem de testes antes da partida e no segundo dia.

Apesar disso, todos que chegarem ao Reino Unido, independentemente do status de vacinação, precisarão preencher um formulário de localização de passageiros, “mais simples e fácil”, de acordo com o secretário dos Transportes do Reino Unido, Grant Shapps. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que fazem parte do Reino Unido, já seguiram a decisão da Inglaterra neste quesito, mas quaisquer mudanças estão a cargo de cada país.

“Após meses de testes antes da partida, testes pós-chegada, auto-isolamento, despesas adicionais, tudo o que as pessoas totalmente vacinadas agora terão que fazer, quando viajarem para o Reino Unido, é verificar seu status por meio do formulário de localização de passageiros”

“Hoje posso confirmar que nosso regime de viagens internacionais será flexibilizado, como parte dos esforços para garantir que 2022 seja o ano em que as restrições às viagens, bloqueios e limites sejam deixados no passado”, disse ele. “A partir das 4h do dia 11 de fevereiro, portanto, os passageiros totalmente vacinados elegíveis que chegam ao Reino Unido não precisarão mais fazer um teste de Covid-19 pós-chegada”, disse.

Isso significa, segundo o secretário, “que, após meses de testes antes da partida, testes pós-chegada, auto-isolamento, despesas adicionais, tudo o que as pessoas totalmente vacinadas agora terão que fazer, quando viajarem para o Reino Unido, é verificar seu status por meio do formulário de localização de passageiros”, disse.

No começo do ano, o Reino Unido já tiha deixado de exigir testes de Covid-19 de turistas antes das viagens ao país. O governo britânico anunciou a decisão nesta quarta-feira (5), com objetivo de reduzir a carga sobre os laboratórios que lutam com o estoque apertado de kits de testes em meio ao aumento das taxas de infecção causadas pela variante Ômicron.

(Da Redação com Mercado & Eventos)