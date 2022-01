Conexões: FOZ DO IGUAÇU PARTICIPA DE PROGRAMA DA ONU

Foz do Iguaçu está entre as três cidades do Paraná – as outras duas são Barracão e Bom Jesus – que participam do Programa da ONU para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) lançado na segunda-feira (24). O prefeito participou da primeira reunião do projeto por videoconferência nas redes sociais das Nações Unidas.

O prefeito disse que o projeto se soma a outros que ocorrem na região com o apoio do Estado e do governo federal, além da Itaipu Binacional.

O Conexões Urbanas – Planejamento de Espaços Públicos para Comunidades Inclusivas é uma parceria inédita entre as equipes do Brasil e do Líbano da ONU-Habitat, onde há um piloto similar, além do Programa de Espaços Públicos e Divisões Globais da sede do ONU-Habitat, no Quênia.

Na América Latina, as atividades darão ênfase à dinâmica dos espaços públicos de seis municípios fronteiriços: Foz do Iguaçu, Barracão, Bom Jesus do Sul, Dionísio Cerqueira (Brasil), Bernardo de Irigoyen (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai). Ao longo de dois anos, o projeto realizará capacitações, diagnóstico dos espaços urbanos a partir de metodologias aplicadas em outros projetos do ONU-Habitat pelo mundo, e revisará políticas migratórias e urbanas.

DESENVOLVIMENTO

O projeto entende que o desenvolvimento de cidades contribui para uma maior e melhor convivência entre as pessoas, estimulando trocas culturais e convívio harmônico entre seus usuários. Neste sentido, tem como objetivo aumentar as capacidades das comunidades locais para aplicar o planejamento e desenho urbano visando a inclusão de todas as pessoas, promovendo a coesão social e reforçando a cooperação transfronteiriça entre as cidades selecionadas.

Com base nessas informações e na participação dos habitantes, o programa vai apresentar uma proposta de projeto técnico-arquitetônico para os espaços públicos identificados como prioritários, além de realizar recomendações de políticas públicas. Também estão previstos eventos e oficinas regionais e internacionais com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências e boas práticas entre as cidades participantes do projeto.

O oficial sênior internacional do ONU-Habitat para o Brasil e Cone Sul, Alain Grimard, explicou a escolha das cidades. “As duas regiões já possuem práticas de cooperação transfronteiriça, a exemplo do Consórcio Intermunicipal da Fronteira, na região de Barracão, e do Conselho de Desenvolvimento Trinacional, na região de Foz do Iguaçu. Essas ações colaborativas acontecem sobretudo em espaços públicos, o que vai ao encontro da proposta do projeto de fortalecer as autoridades locais e elaborar políticas públicas que promovam coesão social, segurança e desenvolvimento econômico”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO

O Conexões Urbanas já está desenvolvendo suas primeiras ações. Nos dias 24 e 25 de janeiro, foram realizados dois encontros com técnicos das prefeituras de Barracão, Bernardo de Irigoyen, Bom Jesus do Sul e Dionísio Cerqueira para apresentar o plano de ação do projeto e conhecer as iniciativas de planejamento urbano já existentes nas cidades.

Além dos municípios, participaram ainda representantes do setor produtivo, da sociedade civil organizada e Academia. No dia 27 de janeiro, os encontros serão realizados para o público de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este.

