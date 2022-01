Terra das Cataratas: FOZ TERÁ NOVO INCREMENTO NO TURISMO COM VOOS REGIONAIS

O secretário de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Paulo Angeli, disse nesta terça-feira, 25, que o fluxo de turismo interno vai aumentar em Foz do Iguaçu com os novos voos da Azul que ligam 10 regiões do Paraná com Curitiba. A capital paranaense, segundo Angeli, já é uma conexão de voos para a tríplice fronteira, o que será incrementado com os 10 novos voos.

“Já estamos trabalhando para potencializar o turismo regional e aumento da conectividade aérea no Estado incentiva os turistas a viajarem. Os atrativos do destino Iguaçu já são os preferidos dos paranaenses. A estratificação dos levantamento da visitação e ocupação dos hotéis mostra essa preferência”, disse Angeli.

A Azul Linhas Aéreas iniciou nesta semana a operação de dez novos destinos no Paraná. Todos conectam cidades de 10 regiões do estado com Curitiba, como parte do Voe Paraná. Cianorte, Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio e União da Vitória passaram a receber voos nesta segunda-feira (24) e nesta terça (25) será a vez de Umuarama.

Na cidade de Paranavaí, outro destino que será servido pela Azul Conecta, as operações devem ter início em março, após a conclusão de obras de melhoria na infraestrutura do terminal. Serão três voos semanais para Curitiba.

Os voos serão de três a quatro vezes por semana com aeronaves Cessna Gran Caravan, com capacidade para nove passageiros. “O paranaense poderá agora, com mais agilidade, conhecer os principais atrativos e também as cidades de todas as regiões que já demonstram um potencial turístico de qualidade para os visitantes”, disse Márcio Nunes, secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

TURISMO REGIONAL

Marcio Nunes disse que o turismo regional já é uma realidade no Paraná com o consolidação dos parque estaduais e dos empreendimentos nas regiões noroeste, norte e norte pioneiro. “Foz do Iguaçu, litoral e Curitiba são os nossos principais destinos. Os voos permitem agora uma conexão mais rápida entre todas as regiões, o que vai atender o turismo e outras atividades econômicas”.

A concretização destas operações se deve a uma parceria do Governo do Estado com a Azul. Em outubro de 2021, executivos da companhia se reuniram com o governador Carlos Massa Ratinho Junior para anunciarem o acordo de expansão da malha aérea por todo o Paraná. Desde o final do ano passado, a empresa já comercializa passagens para os dez novos destinos em todos os seus canais oficiais.

“A chave do desenvolvimento é a integração entre os modais, investir além das rodovias. Estamos construindo o maior programa de aviação regional do País, conectando cidades de médio porte a qualquer canto do mundo e a Azul é parceira nessa iniciativa”, afirma o governador Ratinho Junior.

Paulo Angeli disse que a prefeitura fará um trabalho conjunto com a Paraná Turismo e com as secretarias ou diretorias municipais de turismo de divulgação dos atrativos da três fronteiras. “O turismo será, em pouco tempo, o segundo ativo econômico do Estado e Foz do Iguaçu já está inserida neste contexto”, disse.

(Da Redação com AMN)