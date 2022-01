Turismo: COMEÇOU A TEMPORADA DE VERÃO NO HOPI HARI

O Hopi Hari traz uma nova temporada de espetáculos, começando sua “temporada de verão” a partir do próximo dia 27, quando o País Mais Divertido do Mundo estreia o show Tchauí di Habitaris e retorna com as sessões da peça Alice de Volta ao no País Mais Divertido do Mundo. A programação vai até 20 de março.

A aventura de Alice inicia em um dia aparentemente comum, mas que começa a se transformar quando o olhar da menina cruza com um coelho. Contudo, este não era um coelho qualquer: o animal usava terno, relógio e andava apressado. Movida por um súbito interesse, Alice sai em busca do coelho e acaba descobrindo muito mais do que imaginava, pois a viagem para o País das Maravilhas já estava garantida, e a história continua.

Ao entardecer o Hopi Hari enche a rua principal de ‘Kaminda Mundi’ de cores e boa música, com o show Tchauí di Habitaris, apresentado pela banda Rock‘n Hari, no palco externo. Numa atmosfera vibrante de tons claros e vivos, em que as ondas das canções se entrelaçam e formam uma sinergia de energias positivas, o público é convidado a sentir, de uma maneira única, o que é a alegria.

No repertório de canções de artistas e grupos conhecidos, nacionais e internacionais, como Beyoncé, Dua Lipa, Ivete Sangalo, Lady Gaga, Bruno Mars, Jota Quest e Mamonas Assassinas. Para complementar tem ainda a apresentação dos bailarinos ‘Habitaris’

O Parque promove ainda o Summer Pride, no dia 5 de fevereiro, das 16h às 6h. A atração, que é uma edição especial do Hopi Pride, celebra a diversidade, o amor e o orgulho LGBTQIA+ com uma noite de muita música e diversão. Alguns dos artistas que já estão confirmados são: Luiza Sonsa, Lia Clark, Danny, Bond, Chamelo, Heeycat e Cyberhills.

Todos os protocolos anticovid-19 continuam sendo seguidos.

O Hopi Hari ressalta que não se responsabiliza por ‘Passaportis’ adquiridos fora de seus canais oficiais de vendas.

SERVIÇO

Hopi Hari – Férias de verão

Data: 27 de janeiro a 20 de março

Horário: das 11h às 19h*

Central de Vendas: (11) 4210 4000

Serviço de Atendimento: (11) 4290 0333

Local: Hopi Hari – Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP)

(Da Redação com Diário do Turismo)