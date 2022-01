Coluna Caio Gottlieb: UM MARINHEIRO NO TIMÃO DA USINA

Os fatos que se seguiram logo de imediato desmentiram completamente a boataria.

Consta que poucos dias atrás, ao receber sinais do Palácio do Planalto de que, devido à sua falta de traquejo para lidar com os políticos, não seria reconduzido à função ao término, em maio, do seu mandato, Ferreira tomou a decisão de cair fora antes do prazo.

Não tinha decorrido nem duas horas do comunicado da saída do general quando o Ministério das Minas e Energia, na tarde desta terça-feira (25), anunciou que iria para o seu lugar o vice-almirante da reserva Anatalício Risden Junior, atual diretor-financeiro da estatal.

Ou seja, não houve sequer tempo para se ensaiar qualquer disputa pelo cargo, que encabeça a lista dos mais cobiçados da República, pois o sucessor já estava definido em uma solução caseira, provavelmente acertada com bastante antecedência.

Sabe-se, aliás, que Risden, amigo pessoal de Bolsonaro de longa data, foi convidado pelo presidente para assumir o posto máximo da empresa ainda no início do ano passado, quando o general Silva e Luna deixou a binacional para chefiar a Petrobras.

Como, naquele momento, ele não aceitou a missão, abriu-se o caminho para a escolha de Ferreira.

Paranaense de Curitiba, Risden chega à direção geral da maior hidrelétrica do mundo em geração de energia aos 62 anos de idade, 40 dos quais dedicados à Marinha do Brasil.

Dono de respeitável currículo, ele é bacharel e mestre em Ciências Navais, com especialização em Intendência para Oficiais, tem pós-graduação em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Altos Estudos de Política e Estratégia Marítimas, entre outros títulos.

A propósito, a troca de comando na Itaipu foi muito comemorada nos círculos mais tradicionais da sociedade de Foz do Iguaçu: Risden é filho de pioneiros do município.

