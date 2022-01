Foz do Iguaçu: COM TRÊS FRENTES DE SERVIÇOS SIMULTÂNEAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVANÇA

Morumbi, Jardim Itália e estrada rural do Alto da Boa Vista são os três locais em que as equipes da Usina Municipal de Asfalto, da Prefeitura de Foz do Iguaçu, estão atuando nesta semana pelo maior programa de pavimentação asfáltica da história do município.

No Morumbi, um trecho da Avenida Mário Filho está sendo contemplado com o recape asfáltico, um trabalho que também tem sido priorizado, para garantir o bom fluxo de veículos e melhores condições às vias mais movimentadas da cidade.

No Jardim Itália, as equipes trabalham nos serviços de pavimentação, que consistem na aplicação de massa asfáltica sobre o calçamento poliédrico.

Já na estrada rural do Alto da Boa Vista, está sendo aplicado o Tratamento Superficial Triplo (TST) sobre a pavimentação, executada em 2021. O TST é uma camada de revestimento no pavimento constituída por três aplicações de ligante asfáltico, cada uma coberta por camada de agregado mineral submetida à compressão, que dá mais resistência ao pavimento.

PAVIMENTAÇÃO

Com início em 2017, o maior programa de pavimentação da história de Foz do Iguaçu já executou mais de 430 km de asfalto, distância equivalente entre Foz e a cidade de Maringá.

(Da Redação com AMN)