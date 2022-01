Foz do Iguaçu: COPEL VAI INSTALAR 40 TRANSFORMADORES PARA EVITAR OSCILAÇÃO DE ENERGIA

Os problemas de oscilação e queda de energia em Foz do Iguaçu estão sendo resolvidos pela Copel com a instalação de 40 novos transformadores. Os equipamentos serão instalados nas ruas para ampliar a capacidade de abastecimento nas casas, melhorando a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica.

Além dos novos transformadores, a Copel vai substituir parte dos cabos por modelos protegidos, o que evita desligamentos ao entrar em contato com galhos ou outros objetos, e a manutenção preventiva na rede de energia, como a realização de podas.

A companhia paranaense vai reforçar o sistema elétrico de Foz e cidades vizinhas. Até o final do ano, serão investidos mais de R$ 1 milhão somente na rede de distribuição de energia. Outros R$ 37 milhões serão investidos em subestações.

Próximo à Foz do Iguaçu, a Copel está investindo mais R$ 37 milhões em duas novas subestações, que vão reforçar o sistema de distribuição de energia de todo o entorno. São Miguel do Iguaçu, a 40 km de Foz, vai receber uma subestação de 138 mil volts e está prevista para entrar em operação ainda no primeiro semestre deste ano.

Em Serranópolis, a 73 km do município, está sendo construída uma unidade de 34,5 mil volts, que ficará pronta ano que vem.

(Da Redação com AMN)