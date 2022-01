Foz do Iguaçu: HOSPITAL MUNICIPAL ADQUIRE MODERNO ARCO CIRÚRGICO

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck recebeu um novo e moderno equipamento para trazer mais precisão à equipe de profissionais da instituição e mais segurança aos pacientes durante os procedimentos cirúrgicos. Trata-se do arco cirúrgico, que normalmente é usado em cirurgias em geral, ortopédicas, urológicas, exames com contraste, entre outros procedimentos.

O investimento para a aquisição do equipamento foi de aproximadamente R$ 300 mil, por meio do convênio entre a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu e a Itaipu Binacional.

De acordo com o diretor técnico do hospital, o médico André Maia, o arco cirúrgico “entrega uma máxima eficiência na geração de imagens em alta qualidade, sendo capaz de excelentes resultados com menores doses de radiação”, explicou.

A unidade hospitalar conta agora com quatro arcos cirúrgicos, o que possibilita maior efetividade aos procedimentos feitos no centro cirúrgico. “Aliada à habilidade técnica dos nossos profissionais, contamos com a segurança e confiabilidade dos equipamentos utilizados nas intervenções”, destacou Maia.

A Fundação Municipal de Saúde tem investido em tecnologia e modernização, reafirmando o compromisso com um atendimento humanizado e excelência na assistência em saúde à população de Foz do Iguaçu e região.

(Da Redação com AMN)