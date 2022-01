Turismo: CERCA DE 40 MIL TURISTAS UTILIZARAM O ASSISTENTE VIRTUAL DE BARILOCHE EM 2021

Quase 40 mil turistas utilizaram a ferramenta “Bariloche Info Virtual” em 2021, uma espécie de assistente virtual, que contém dados sobre hospedagem, horários de ônibus, excursões, telefones úteis, pontos turísticos, indicações gastronômicas, mapas e diversas outras informações de serviço aos viajantes que chegam ao destino na Argentina. Os dados são da Secretaria de Turismo de Bariloche, que indica que 275,5 mil consultas foram realizadas, totalizando 20,6 mil mapas digitais entregues.

O ‘Bariloche Info Virtual’ já incorporou mais de 500 temáticas, que são informadas aos turistas de acordo com o desejo de cada um. Para obter os dados, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp do assistente virtual e indicar quais as informações requeridas. De acordo com o secretário de Turismo de Bariloche, Gastón Burlon, o ‘Bariloche Info Virtual’ está cada vez mais se aprimorando para ajudar, principalmente, os turistas que viajam pela primeira vez à cidade.

“Bariloche tem muitos pontos turísticos e opções gastronômicas para aproveitar. A ferramenta possibilita que o visitante tenha respostas de suas dúvidas em instantes e consiga planejar os roteiros desejados. Acreditamos que os recursos tecnológicos devem ser usados a favor do turismo para fomentar cada vez mais a área e levar mais experiências gratificantes aos viajantes”, ressalta Burlon.

A ferramenta do assistente virtual foi desenvolvida pela Secretaria de Turismo de Bariloche e conta com o apoio da Emprotur. Para ter acesso às informações, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp +54 9 2944579837 (incluindo o +) e seguir as instruções. O índice e o menu estão repletos de dados sobre diversas atividades, pontos turísticos e de gastronomia.

(Da Redação com Mercado & Eventos)