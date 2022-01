Foz do Iguaçu: CARTÃO DO MATERIAL ESCOLAR: TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O BENEFÍCIO!¨

Com o cartão na função débito, as famílias podem fazer as compras dos materiais nas papelarias e estabelecimentos cadastrados pelo município. Entenda como funciona o benefício e tire as dúvidas sobre a funcionalidade do cartão.

Quem tem direito ao Cartão do Material Escolar?

Todas as crianças devidamente matriculadas na Rede Municipal de Ensino: São aproximadamente 25 mil alunos.

Quem está na fila para os CMEIs têm direito ao auxílio?

Não. Somente receberá o cartão a família que for chamada pela Secretaria da Educação e efetivar a matrícula na instituição de ensino. O mesmo vale para as escolas: os pais que matricularem as crianças a partir de fevereiro receberão o auxílio.

Como está sendo feita a distribuição do cartão?

A distribuição começou nesta segunda-feira (24) e esta sendo feita pelas próprias escolas e CMEIs. Os pais assinam uma declaração de ciência das regras do programa, retiram o cartão e recebem a lista de materiais.

Onde posso comprar os materiais?

Apenas em papelarias credenciadas pela Prefeitura. São 30 estabelecimentos cadastrados até agora. A compra pode ser feita em mais de um local.

Como desbloquear o cartão?

O cartão será desbloqueado no ato da primeira compra, onde o pai ou a mãe deverá criar uma senha de segurança com quatro dígitos.

Como faço para consultar o saldo do cartão?

É possível baixar o aplicativo do agente financeiro para consultar o saldo disponível.

O que posso comprar?

Somente os itens descritos na lista de materiais fornecida pelas instituições de ensino. Os itens foram definidos pelas equipes pedagógicas da Secretaria da Educação, conforme o nível educacional da criança.

Qual o valor do benefício?

Os valores variam conforme a faixa etária/ ano de ensino: R$ 80 para alunos do berçário; R$ 120 para alunos do maternal; R$ 160 para alunos da pré-escola (Infantil 4 e 5); R$ 165 para alunos do ensino fundamental nos anos iniciais (1º ao 3º); e R$ 180 para alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) o valor é de R$ 160 por aluno.

Preciso utilizar todo o benefício neste começo de ano?

Não. O prazo para a compra do material é de 180 dias (6 meses) a contar a contar da data de retirada do cartão.

Programa Inédito

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está investindo aproximadamente R$ 4,5 milhões no programa, inédito na rede pública.

(Da Redação com AMN)