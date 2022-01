Turismo: CANCÚN É ELEITO O MELHOR DESTINO DE SOL E O MAIS BADALADO DO MUNDO

Concedido pelo prêmio Travellers Choice Awards 2022 do Trip Advisor, Cancún, no México, foi eleito o melhor destino do mundo para quem gosta de sol, além de ser terceiro mais badalado. A nomenclatura é baseada na avaliação e pontuação dos viajantes, que avaliou o período de 1º de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021.

O ranking completo conta com Dubai, nos Emirados Árabes Unidos; seguido por Londres, no Reino Unido; Cancún, no México; Bali, na Indonésia; e na quinta posição Creta, na Grécia. Há ainda Roma, na Itália; Cabo San Lucas, México; Istambul, Turquia; Paris, França; e por fim, Hurghada, Egito.

Cancún também de se destacou no número de vendas dentro do Brasil em 2021, conforme pesquisa da Hurb, plataforma de viagens on-line. Dentre seus atrativos mais visados estão a Playa Delfines, Playa Tortugas, Playa Caracol e Chac-Mool.

É válido ainda aproveitar para conhecer as ruínas maias nos arredores e ir aos sítios arqueológicos de Tulum, Cobá, Ek Balam e Chichén Itzá, que abriga a Pirâmide de Kukulcán, considerada uma das sete novas maravilhas do mundo. No X-Caret, atrativo similar a um zoológico aberto é possível nadar com peixes e golfinhos, já em Xplor há cavernas naturais e tirolesas. Vale ainda ir para a Isla Mujeres, onde fica a Playa Norte e seu museu subaquático. A ilha é acessível por barcos que saem da zona Hoteleira.

Para a entrada no México é exigida a apresentação de uma autorização eletrônica de viagem, disponível no site do Institudo Nacional de Migración. O documento deve ser preenchido com 30 dias de antecedência da viagem.

(Da Redação com Mercado & Eventos)