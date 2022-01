Turismo: NEW YORK LANÇA CALENDÁRIO DE EVENTOS EM CELEBRAÇÃO AO ANO NOVO LUNAR

Celebrado em 1 de fevereiro, o Ano Novo Lunar marca o início da primavera chinesa e para comemorar a data a cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos terá ações festivas durante a semana. Como em no Flushing Town Hall, no Queens, a celebração vai até o dia 16 de fevereiro com uma exposição de arte, festival de cinema chinês e concertos.

Também na região, o Queens Botanical Garden promoverá do meio-dia até às 15h00 projetos de arte da comunidade e narração de histórias dos animais zodiacais. No sábado (5), O Brooklyn Children’s Museum ofertará uma programação com apresentações workshops de caligrafia e shows de marionetes.

Nos dias 1 e 20, Chinatown promoverá a Cerimônia de Fogo & Festival Cultural e o Desfile & Festival do Ano Novo Lunar do ano novo. Com apresentações, procissões, decorações coloridas. De 3 a 5 de fevereiro haverá exposições de esculturas no gelo no Battery Park City. No último dia, em conjunto com o Centro Cultural Chinês de Nova York, as crianças poderão fazer lanternas típicas.

As lojas em Hudson Yards contarão com lanternas gigantes em todo o seu espaço e aos sábados até 14 de fevereiro, performances serão executadas em parceria com Centro Cultural Chinês de New York. Na terça-feira (8), a Lincoln Square será palco da apresentação do maestro Earl Lee com a Filarmônica de Nova York, que inclui a abertura do Festival da Primavera, de Li Huanzhi, a Fantasia de Carmen, de Bizet, e a Nostalgia, de Ma Sicong.

