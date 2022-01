Itaipu: ALMIRANTE RISDEN É NOMEADO DIRETOR-GERAL BRASILEIRO

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o atual diretor financeiro executivo da Itaipu Binacional, almirante Anatalicio Risden Junior, como novo diretor-geral brasileiro da empresa. Ele substitui o general João Francisco Ferreira, que pediu exoneração do cargo.

O decreto de nomeação foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, publicada nesta quinta-feira (27). Assinam o documento o presidente Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque. A data da cerimônia de posse ainda não foi definida.

A Itaipu esclarece que o mandato dos diretores é sempre de quatro anos, independente de mudanças, e vence em maio de 2022. Logo depois, a diretoria é reconduzida.

Almirante Risden disse que ficou agradecido por “tão honroso convite” e que vai atuar, conforme orientações do governo federal, para que a Itaipu mantenha a excelência em gestão e produção de energia e contribua para as boas relações entre Brasil e Paraguai.

“Há quase 50 anos houve um grande alinhamento de ideias e ações que permitiram que a Itaipu Binacional pudesse existir, produto de uma ampla construção diplomática, técnica, financeira e jurídica”, afirmou. “O diálogo e a boa convivência, que nortearam a construção desta usina tão grandiosa e a tornaram exemplo para o mundo em diversos setores, vão continuar sendo os princípios basilares da minha gestão.”

TRAJETÓRIA

Bacharel em Ciências Navais, com especialização em Intendência para Oficiais, almirante Risden tem pós-graduação em Administração Financeira pela Escola de Pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também tem mestrado em Ciências Navais e doutorado em Altos Estudos de Política e Estratégia – Marítimas.

De março de 2008 a abril de 2015, ele foi diretor de Coordenação do Orçamento da Marinha (COrM) e responsável pelo diálogo institucional entre a Força Naval e demais órgãos do orçamento federal, como o Ministério da Defesa, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Nesse período, conduziu as tratativas que resultaram no modelo financeiro que viabilizou o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub).

De 2015 a 2019, atuou como consultor da Fundação Getúlio Vargas. Em 2018, compôs a equipe econômica de transição do governo Bolsonaro.

Almirante Risden assumiu o cargo de diretor financeiro executivo da Itaipu Binacional em 26 de fevereiro de 2019, posto que permanece interinamente, até a nomeação do novo titular.

CIDADÃO VULTO EMÉRITO DE CURITIBA E HONORÁRIO DE FOZ

Curitibano de nascimento, almirante Risden tem raízes em Foz do Iguaçu. Ele é neto de pioneiros, onde passou parte da infância. Há três anos, após assumir o cargo de diretor financeiro executivo da Itaipu, mudou-se para a cidade.

Como paranaense, teve a honra de ser agraciado com o título de Vulto Emérito de Curitiba, concedido pela Câmara de Vereadores da capital, em 2012, e de Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu, pelo Legislativo Municipal, em 2020.

Um ano depois, em dezembro de 2021, foi promovido ao grau de Grande Oficial na Ordem de Rio Branco, em cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A Ordem de Rio Branco é uma insígnia que o presidente da República atribui a pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições civis, nacionais ou estrangeiras, pelos serviços ou méritos excepcionais.

