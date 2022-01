Argentina: “ESTE ACUERDO NO NOS CONDICIONA”, HABLA PRESIDENTE

Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social.

Este acuerdo no nos condiciona. No restringe derechos. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve y respeta nuestros planes de inversión. No nos impone llegar a un déficit cero.

Se basa en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Es un acuerdo que nos permite crecer.

La historia juzgará quién hizo qué.

Quién creó un problema y quién lo resolvió.

Los invito a mirar hacia adelante en unidad sin olvidar el pasado. Confío en las argentinas y argentinos y en nuestra capacidad de salir adelante.

(Sala de Prensa con El Independiente Iguazu)