Coluna Caio Gottlieb: BRDE NO SHOW RURAL

Além das assinaturas de contratos de financiamentos com diversas empresas, a agenda do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) no Show Rural inclui, entre outras atividades, uma cerimônia para o repasse de R$ 558 mil por meio do PRONON e Pronas, via lei de incentivos fiscais, à Uopeccan, o tradicional hospital de Cascavel que é referência nacional no tratamento do câncer.

Ocupando no evento um estande de 100 metros quadrados, a equipe da instituição financeira, composta pela diretoria, gerentes, pessoal de atendimento e comunicação, vai promover vários encontros com clientes, parceiros e visitantes.

O objetivo das reuniões é apresentar as operações do banco em projetos e investimentos nos ramos de máquinas e equipamentos, inovação, energia renovável e infraestrutura, turismo e agronegócio.

