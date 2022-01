Foz do Iguaçu: TAXA DE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO TERÃO REAJUSTE NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

A correção na taxa é realizada anualmente no mês de fevereiro e está prevista em cláusula contratual da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A. com o ICMBio, órgão responsável pela administração da unidade de conservação federal.

O cálculo é baseado na variação do Índice Geral de Preços (IGP-M), cuja média foi de 17,89% entre novembro de 2020 e novembro de 2021. O valor do transporte passará de R$ 14 para R$ 16. Já o estacionamento, serviço opcional aos visitantes, passará de R$ 31 para R$ 37. O visitante beneficiado pelo Passe Comunidade tem 50% no valor do estacionamento e pagará R$ 18,50.

TRANSPORTE

Os ônibus do Parque Nacional do Iguaçu possuem pintura temática exclusiva, retratando as espécies de animais mais representativas do parque. A frota do atrativo é composta de 18 coletivos, sendo cinco articulados com capacidade para transportar 65 pessoas, oito double-deckers para 72 passageiros, e cinco híbridos que levam 62 passageiros. O serviço está incluso no valor do ingresso.

ESTACIONAMENTO

Serviço opcional aos visitantes, não incluso no valor do ingresso, o estacionamento está localizado no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. O espaço possui 50 mil metros quadrados e tem capacidade para 170 ônibus, 20 vans e 676 veículos pequenos. O serviço é uma alternativa para o visitante deixar seu meio de locomoção em um local seguro, oficial, e utilizar o transporte da unidade de conservação.

INGRESSO PARA VISITAR O PARQUE

Os visitantes devem comprar o ingresso, exclusivamente on-line, para visitar o Parque Nacional do Iguaçu, no site oficial: www.cataratasdoiguacu.com.br/ingressos. O público precisa adquirir o bilhete e agendar o dia e o horário da visita, disponível na plataforma. A compra está sujeita à disponibilidade de vagas. A partir de fevereiro, o parque estará aberto para visitação de terça a domingo, das 9h às 16h, com fechamento às segundas-feiras.

(Da Redação com Taroba News)