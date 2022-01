Terra das Cataratas: PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU CONSTRUIRÁ UMA NOVA UBS NO PROFILURB I

A região do Porto Meira vai contar, em breve, com uma nova e moderna Unidade Básica de Saúde (UBS) no Profilurb I. Está em andamento a licitação para a construção da nova estrutura, que substituirá a unidade atual com consultórios médicos e odontológicos mais amplos, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O investimento da Prefeitura de Foz do Iguaçu para construção da UBS do Profilurb I é de até R$ 3 milhões. Na atual fase da licitação, estão sendo analisadas as propostas das empresas interessadas em executar a obra.

ESTRUTUR

A UBS será composta por modernos consultórios médicos e odontológicos, banheiros, sala de acolhimentos, farmácia, entre outros espaços para abrigar os mais de 30 profissionais que integram a equipe da unidade. Entre eles, estão recepcionista, gerente, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, agente comunitário de saúde e médico estratégia saúde da família.

A nova unidade de saúde será construída na Rua Lulas, n. º155, no loteamento Vila Maria. O espaço fica a aproximadamente 450 metros da atual UBS.

LICITAÇÃO

O processo licitatório do tipo concorrência foi publicado em dezembro de 2021 no Diário Oficial do Município, sob o n° 023/2021. A Prefeitura disponibilizará até R$ 3 milhões para a execução dos serviços, porém, devido a concorrência das empresas, a expectativa é que o valor da obra fique menor, gerando assim mais economia ao Município.

As propostas das empresas interessadas em executar os serviços já estão sendo analisadas. Após a homologação do processo licitatório e a assinatura da Ordem de Serviço, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 360 dias.

(Da Redação com AMN)