OneDrive vs Google Drive: VEJA COMPARATIVO ENTRE SERVIÇOS EM 2022

O recurso ainda contribui para o cotidiano de empresas possibilitando o compartilhamento de arquivos com a equipe e acessá-los de vários dispositivos. Atualmente os dois grandes nomes do mercado são o Google Drive e o OneDrive que, apesar das semelhanças, possuem características particulares que podem intervir na escolha.

Confira os principais destaques de cada um dos serviços, a seguir;

ONE DRIVE

O OneDrive possui diversas modalidades disponíveis, tanto domésticas quanto empresariais. O recurso está integrado a outros serviços da Microsoft como o pacote Office, Outlook, Windows e Microsoft Edge.

O pacote gratuito permite 5 GB de armazenamento, integração com o Windows e acesso ao pacote Office online. Dentre os pacotes domésticos pagos, temos o OneDrive Standalone que oferece 100 GB de armazenamento, com uma mensalidade de R$ 9,90.

No entanto, o modelo com maior custo-benefício é o Microsoft 365 Family, que por um valor de R$ 449, ou R$ 45 mensais, oferece armazenamento de 1 TB e acesso ao pacote Office para até 6 pessoas. A mensalidade de R$ 45, ao ser dividida, seria de apenas R$ 7,50 por usuário.

Para empresas, a Microsoft oferece alguns recursos de integração e compartilhamento de dados, com o pacote mais barato tendo uma mensalidade R$ 28 por usuário, com acesso apenas ao armazenamento e compartilhamento do One Drive.

O pacote mais completo é o Microsoft 365 Business Standard, com serviços como Teams e Yammer, além do pacote Office, tem mensalidade de R$ 71,40 por usuário (fechando um ano de serviço), ou R$ 85,70 com compromisso apenas mensal.

GOOGLE DRIVE

O Google Drive faz parte dos serviços disponibilizados pelo Google e se integra a outros produtos, como o sistema Android, Gmail, Fotos, Google Agenda, G Suite (Documentos, Planilha, e Apresentações), entre outros.

Qualquer usuário do Google tem direito a 15 GB gratuitos com integração ao Windows e Mac, além de dar suporte aos arquivos anexados pelo Gmail. Os pacotes pagos são chamados Google One e o mais básico oferece 100 GB com uma mensalidade de R$ 6,99, ou R$ 69,99 por ano, podendo incluir até 5 pessoas.

Sem uma distinção de serviços domésticos e empresariais, o Google One ainda disponibiliza pacotes de 200 GB por uma mensalidade de R$ 9,99 ou R$ 99,99 por ano, além de pacotes de 2, 5, 10, 20 e até 30 TB, com mensalidade máxima de R$ 1.049,99 e limite de compartilhamento para 5 pessoas.

Os pacotes disponíveis podem ser acessados https://one.google.com/about/plans?hl=pt_BR.

QUAL É MELHOR?

Para decidir qual serviço é o ideal para sua situação, é preciso avaliar alguns fatores, como se a assinatura será individual ou compartilhada, a demanda de armazenamento e até mesmo a preferência pessoal com os sistemas de cada empresa. Uma boa ideia é se inscrever nos serviços gratuitos de cada uma e identificar com qual se adapta melhor a sua rotina.

(Da Redação com TecMundo)