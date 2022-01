Turismo: SALÃO DO VINHO EM PUNTA DEL ESTE REÚNE 600 RÓTULOS E 140 PRODUTORES

Uma das tradições do balneário de Punta Del Este, no Uruguai, é sediar todos os anos o Salon del Vino, evento internacional que atrai centenas de produtores de todo o mundo e se destaca na América Latina por ser uma das maiores e mais completas feiras de vinho da região.

Nos últimos dois anos, o encontro sediado no icônico resort Enjoy Punta Del Estenão aconteceu devido à pandemia, já que as fronteiras do Uruguai só reabriram no ano passado. Mas entre hoje (28) e amanhã (29), o mega salão de vinhos está voltando a reunir mais de 140 produtores e 600 rótulos em sua 19° edição, uma boa notícia para os apreciadores de vinhos que praticam enoturismo e também para o mercado, que usa a ocasião apresentar novos rótulos e selar negócios.

Esse ano, o evento está sendo realizando pelo Enjoy Resort com o apoio do Instituto Nacional de Viticultura (INAVI). Quem visitou Punta Del Este há mais de uma década talvez não reconheça o Enjoy Resort, mas certamente se lembra do Conrad Hotel, o antigo nome do centro de hospitalidade que foi comprado por um grupo chileno há 17 anos e reformado a um custo de 20 milhões de dólares. O principal chamariz do empreendimento é um imenso cassino que abriga 559 máquinas de jogos e 76 mesas de apostas, uma verdadeira Las Vegas Latino-americana.

“Temos uma grande expectativa para essa edição de retomada do Salon Del Vino. Vamos apresentar os melhores vinhos do Uruguai e do mundo depois de dois anos de pausa”, diz Ricardo Cabreira, presidente da Inavi, à EXAME. Segundo ele, a procura por rótulos do país vem crescendo por parte dos brasileiros. Atualmente, o Uruguai produz anualmente 75 milhões de litros de vinho. 80% é vendido no próprio Uruguai e os outros 20% é exportado para o resto do mundo. Nos últimos anos, o Brasil vem sendo responsável por 70% das importações do país vizinho.

Durante dois dias de evento, os visitantes são recebidos no resort uruguaio para uma viagem ao redor do mundo através de vinhos argentinos, chilenos, norte-americanos, espanhóis, portugueses, italianos, franceses, australianos, neozelandeses, sul africanos e, claro, uruguaios.

Nos estandes, enólogos e sommeliers respondem perguntas e chefs de renome internacional elaboram propostas gastronômicas especiais para harmonizar com os diferentes rótulos de vinhos expostos. Em uma sala chamada Rio de Janeiro, foi montado o palco do setor VIP do evento, onde as vinícolas apresentamo linhas premium de seus produtos e os participantes podem provar iguarias como o Black River com caviar e esturjão defumado. “Uma das principais tarefas é garantir a qualidade sustentável das uvas e o enoturismo uruguaio, onde as bodegas apresentam o vinho uruguaio ao mundo”, finaliza Cabrera.

(Da Redação com Exame/Foto: Tim Martin/Getty Images)