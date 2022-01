Assassinato: APÓS BARULHO DE TIROS NA MADRUGADA, VIZINHOS ENCONTRAM DOIS CORPOS EM CASA NO PARANÁ

A madrugada deste domingo (30 de janeiro) ficou marcada por um duplo homicídio ocorrido em Santa Tereza do Oeste, no interior do Paraná.

Segundo informações do portal CGN, vizinhos do imóvel localizado na Rua Jaraguá, na Vila Operária, escutaram ainda de madrugada os disparos. Já de manhã, foram até a residência de onde veio o barulho e encontraram dois corpos no chão.

A Polícia Militar (PM) foi acionada em seguida e equipes do Samu também chegaram a se deslocar até o local, mas apenas constataram o óbito, já que não havia nada mais a ser feito. As vítimas, que seriam dois homens, foram alvejados na cabeça.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) chegaram ao local da ocorrência por volta de 8h40 e fizeram o recolhimento dos corpos. Informações que levem ao paradeiro do atirador podem ser repassadas, de modo anônimo, aos telefones 190 ou 197.