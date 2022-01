Web News: ESTUDO MOSTRA QUE BRASIL É UM DOS PRINCIPAIS ALVOS DE ATAQUES VIRTUAIS

Um mapeamento realizado pela empresa Appgate, especializada em segurança cibernética, apontou o Brasil como um dos principais alvos de ataques virtuais na América Latina. Equador, Colômbia e Argentina também encabeçam a lista. Segundo a empresa, mensalmente são neutralizadas quase mil ameaças no país.

O principal crime detectado é o de Phishing (50%) – prática utilizada para enganar pessoas e obter dados pessoais -, sendo seguido por Perfis Falsos em redes sociais (25%), redirecionamento para phishing (17%) e aplicativos móveis falsos (7%). O diretor de vendas da Appgate no Brasil, Marcos Tabajara, afirmou que “Um ponto-chave que chama a atenção é a necessidade de as organizações caminharem para modelos de autenticação que gerem melhores experiências e resolvam necessidades no mundo digital e físico.

Importante registrar o aumento de clientes que estão desenvolvendo suas estratégias a partir do uso de autenticações push na região, um avanço em experiências omnichannel e de segurança para os clientes”. Após o mapeamento, a empresa também recomendou ações para combater fraudes e crimes virtuais. Dentre eles, estão o monitoramento de ameaças digitais e a proteção de portais e aplicativos que envolvam transações.

O aumento da autenticação para identificar usuários e a análise de risco para encontrar anomalias em perfis de usuários também são recomendados pela Appgate.