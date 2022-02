OS FILHOS DE DEUS SÃO ESCOLHIDOS POR ELE!

“Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome” (João 15:16).

Se há uma característica em Jesus que podemos destacar é o seu amor incondicional!

Jesus foi um dos primeiros homens com registros antigos a valorizar as crianças, as mulheres – até então desvalorizadas – e os que viviam à margem da sociedade: prostitutas, doentes e até cobradores de impostos. Isto incomodou muita gente, pois o Messias não estava entre a “pompa dos tabernáculos” e o ambiente dos fariseus.

Jesus se encontrava no meio do povo, entre as crianças, na beira da praia entre os pescadores. Esse comportamento foi questionado por muitos religiosos, mas Jesus foi categórico: Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes; eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento” (Marcos 2:17).

Jesus nos escolheu! Entre capacitados e justos, Deus estendeu a sua mão e nos alcançou com seu perdão! Fomos escolhidos por meio da sua graça – não por mérito – mas pelo seu amor incondicional.

Assim como fez conosco, Jesus escolheu aqueles pescadores como seus discípulos antes deles o escolherem como mestre. O resultado desta escolha foi edificar a vida de cada um – um fruto permanente – de maneira que eles pudessem espalhar a semente do Evangelho da Salvação a todos os escolhidos.

Fomos escolhidos por Jesus e como discípulos temos uma missão: anunciar o evangelho do Senhor para aqueles que ainda não sabem que Jesus os chamou para uma vida de alegria e vitória!

Agindo como escolhido:

– Leia a Bíblia e fique por dentro da sua nobre missão! Ao meditarmos na Palavra tomamos consciência do que devemos fazer e das promessas que já foram liberadas para aqueles que são escolhidos por Deus!

– Anuncie a Palavra do Evangelho. Quando compartilhamos a Palavra, estamos ampliando o chamado de Jesus ao mundo!

– Tudo que fizer, faça para que o nome de Jesus seja engrandecido. No seu nome há poder e grandes coisas serão realizadas por você ao proclamar o nome de Jesus!

OREMOS: Senhor Jesus, me escolheste como teu filho, sou grato a Ti por ter me resgatado. Derrama o Teu favor sobre mim, dá-me coragem para anunciar a Tua Palavra para aqueles que ainda precisam ouvir o Teu nome! Amém!

(Com Bíblia OnLine)