Coluna Caio Gottlieb: NÃO É HORA

Entretanto, para não deixar sem resposta os ataques mais raivosos disparados contra ele nos últimos dias, sua assessoria emitiu a seguinte nota:

“O governador Carlos Massa Ratinho Junior está dedicado à gestão do Estado do Paraná.

Focar na geração de empregos, que tem batido recordes nesta administração, em melhorias na área social, como a implantação do programa Paraná Solidário – que no ano passado ampliou os benefícios voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica -, na infraestrutura, com a execução de obras emblemáticas para o Estado, como a revitalização da PR-280 e a duplicação da PR 323, e garantir respostas à pandemia são algumas das prioridades no momento.

Como é de conhecimento de todos, o governador do Paraná se destaca pelo estilo democrático, conciliador e aberto ao diálogo, desde que respeitoso, com as várias forças políticas e, ao contrário do que ocorre no Brasil, tem convicção de que diferentes segmentos podem trabalhar unidos pelo bem do Estado.

Ratinho Junior não discute pessoas, mas sim ideias e propostas.

Nesta lógica, entende que é cedo para tratar de questões eleitorais, que devem ser discutidas com maturidade, no momento adequado.”

Corretíssimo o governador.

Seus deveres com a população não lhe permitem gastar energia em discussões políticas estéreis, ainda que elas lhe possam ser vantajosas.

Antecipar a campanha, faltando seis meses para as convenções partidárias que vão definir as candidaturas, é artimanha de adversários oportunistas e demagogos sem votos, ansiosos para ocupar espaço na mídia e nas redes sociais vendendo falsas ilusões e polemizando com quem é franco favorito para vencer o pleito.

Até lá, se não têm coisa melhor pra fazer, tentem aproveitar o tempo para estudar a fundo os problemas do estado e preparar, sem devaneios, um programa de governo sério e viável para trazer ao debate.

Prestarão um bom serviço aos paranaenses.

