Conforto: TURISMO DE ISOLAMENTO SE PROFISSIONALIZA COM CASAS QUE VÃO DE CABANAS A MANSÕES

No passado não muito distante, alugar uma casa por temporada significava organizar praticamente uma mudança, com roupas de cama e até panelas na bagagem. Hoje, o cenário é outro.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o medo de contágio fez disparar a procura por um tipo de hospefagem diferente: casas isoladas e autossuficientes, mas muito bem equipadas e com todos (ou quase todos) os confortos da vida urbana.

O segmento se profissionalizou com o crescimento de plataformas de aluguel como Airbnb, WelHome, Holmy e Vrbo, e já atrai até mesmo grupos hoteleiros —a Homes & Villas by Marriott International, gerida no Brasil pela Latin Exclusive, já dispõe de 500 propriedades de alto padrão no país.

“Nosso portfólio praticamente dobrou durante a pandemia, especialmente em Búzios, Trancoso e Angra dos Reis”, afirma Tomaz Oliveira, diretor de locação da Latin Exclusive.

Trata-se de um tipo de hospedagem para diferentes bolsos e perfis. Na Homes & Villas by Marriott International, é possível alugar até mesmo ilhas inteiras, por diárias que chegam aos cinco dígitos.

Nas casas, com enxoval luxuoso, piscina e ar condicionado, o hóspede encontra a geladeira cheia, cápsulas de café, cesta de frutas e conta com limpeza diária —cozinheira, chef ou barman podem ser contratados à parte.

Mas há quem busque justamente a rusticidade de uma cabana no meio do mato, como os chalés da fazenda Lano-Alto, localizada em Catuçaba, distrito rural de São Luiz do Paraitinga (SP). Uma delas sequer tem energia elétrica, apenas uma bateria que permite carregar o celular e acender algumas lâmpadas.

Nesse segmento, rusticidade e simplicidade não combinam com desleixo —os anfitriões se esmeram em oferecer mimos e capricham na ambientação para garantir boas avaliações, fundamentais para subir a reputação nas plataformas.

Também não falta integração com a paisagem, em estruturas sustentáveis, desenhadas especialmente para contemplação e sossego.

Segundo a pesquisa internacional Trending in Travel (Tendências em Viagens), divulgada pelo World Travel & Tourism Council em novembro de 2021, 52% dos consumidores têm preferido destinos ao ar livre e 47% planejam a próxima viagem em locais junto à natureza.

Nesse tipo de hospedagem, limpeza e higienização são itens prioritários —o Airbnb desenvolveu um protocolo em cinco etapas, sob orientação de autoridades sanitárias, que determina como cada cômodo deve ser limpo pelo anfitrião.

A plataforma também proibiu a realização de festas nas casas alugadas e criou uma ferramenta para denúncias, o Canal de Apoio ao Vizinho, que funciona 24 horas.

Confira a seguir dez endereços para curtir os dias de folga em total isolamento.

Para chegar aos chalés da Lano-Alto, localizados em Catuçaba, distrito rural de São Luiz do Paraitinga (SP), é preciso caminhar por trilhas. Com capacidade para seis pessoas, a Cabana Morro Acima tem energia solar, internet, cozinha e deque para admirar o pôr do sol. A diária custa R$ 800 (mínimo de dois dias) e o hóspede pode optar pelo fornecimento de ingredientes de produção local para o preparo de alimentos (R$ 100 por pessoa, por dia).

A Cabana do Mato é o chalé mais “roots”. Cercado pela floresta e vizinho de uma cachoeira, acomoda quatro pessoas. Tem água quente, mas sem energia elétrica —uma bateria dá conta de algumas lâmpadas e permite carregar o celular. A diária (R$ 950) inclui ingredientes locais para preparar todas as refeições.

Inaugurada em setembro de 2021, fica na zona rural de Bragança Paulista, a 100 km de São Paulo, e acomoda duas pessoas. No térreo, o hóspede encontra um deque com mesa de jantar, sauna a lenha, sala com TV e lareira. A cozinha está equipada com forno elétrico, cooktop, geladeira com freezer, máquina de lavar louças, eletroportáteis e utensílios.

No andar de cima, ficam o quarto com cama queen size e escrivaninha e a varanda com espreguiçadeiras. Internet rápida, tapetes para ioga, elásticos para treinos, ar-condicionado e som fazem parte do pacote.

As tarifas variam conforme o dia da semana: R$ 850 de segunda a quinta, R$ 1.150 de sexta a domingo, R$ 1.500 nos feriados.

A partir do centro histórico de Paraty (RJ), o barco leva dez minutos para chegar à propriedade de 30 mil m², que pertence à mesma família dona da Pousada do Sandi.

Com mais de 1.500 m², a residência para 12 pessoas foi reformada em 2020. São seis suítes com closets, ar condicionado e enxoval Trousseau, sala integrada à cozinha com equipamentos Viking, área com churrasqueira, fogão a lenha e forno de pizza, pomar e academia.

A diária, a partir de R$ 25 mil (mínimo de três diárias), inclui a contratação de cozinheira, arrumadeira, caseiro e marinheiro, além de equipamentos para prática de wakeboard e stand up paddle, caiaques e tapete náutico flutuante.

A antiga casa de barcos da Villa Bom Jardim, na beirinha da água, foi reformulada e virou um loft com píer particular, deque projetado sobre o mar, três suítes e capacidade para seis pessoas uma das suítes tem banheira com vista para o oceano. Com 400 m², a construção ainda abriga sauna a vapor e garagem para pequenas embarcações.

A diária a partir de R$ 10 mil, com mínimo de três diárias, inclui a contratação de cozinheira, arrumadeira e marinheiro.

Uma das casas flutua no meio da represa do Jaguari, entre Joanópolis e Piracaia (SP). O projeto é sustentável, capaz de captar água, tratar o esgoto, gerar energia e transformar lixo orgânico em gás.

Com quarto e sala, abriga quatro pessoas e vem com cozinha equipada, churrasqueira, wifi, projetor, vitrola, stand-up paddle e caiaques. Os hóspedes deixam o carro em um estacionamento e são transportados de barco. As diárias custam R$ 1.694, mas só há datas disponíveis a partir de maio de 2022.

Outra casa, a Altar Prainha, fica na margem da represa, diante de uma tranquila praia de água doce —a sala envidraçada permite contemplar a paisagem. Com um quarto de casal e uma cama de solteiro, acomoda três pessoas e traz as mesmas comodidades. É possível agendar passeios de barco, a pé ou a cavalo. Diárias a R$ 1.264.

Uma nova unidade acaba de ser inaugurada na represa do Rio Juquiá, na Reserva Legado das Águas (PR).

Fica em Catuçaba, distrito de São Luiz do Paraitinga (SP), a estrutura projetada pelo escritório Mapa Arquitetura —construída em madeira engenheirada, a casa lembra um contêiner. Com 45 m², é ideal para um casal, embora acomode quatro pessoas.

Fica dentro de uma propriedade de cinco hectares, com trilhas, floresta e lagoa com deque flutuante. Do deque frontal, é possível admirar as montanhas da Serra do Mar.

Dispõe de energia solar, água quente, fogão a gás e frigobar. As diárias custam a partir de R$ 1.100.

Dentro do sítio Refúgio do Moinho, bem no meio do caminho entre Porto Alegre e Gramado (RS), a cabana foi idealizada para um casal. São 48 m² no meio da mata nativa, com confortos como cama queen size, ar condicionado, lareira e piscina com hidromassagem.

Do deque, admira-se o pôr do sol e os tucanos e outras aves que visitam diariamente a propriedade. Na propriedade, também há um riacho, a 500 metros de distância da casa, e um antigo moinho, que pode ser visitado com agendamento. Preço da diária: R$ 300.

Cercada pela mata e a 30 metros da praia baiana, a mansão de cinco quartos e sete banheiros acomoda dez hóspedes e pode ser alugada por R$ 5.500 a diária. Com 120 m², a suíte master com vista para o mar dispõe de escritório, banheira e closet. Na área externa, piscina, deque e área gourmet complementam o projeto.

A lista de comodidades inclui ar condicionado, internet, TV por satélite e sistema de som Bose. Serviços adicionais podem ser contratados e pagos à parte, como equipe de funcionários, transfer do aeroporto, compras de supermercado, chef em casa, tours privados com guia, personal trainer, massagem e iate particular.

Projetada pelo arquiteto Marcio Kogan, ocupa o alto de uma montanha em Catuçaba, distrito de São Luiz do Paraitinga (SP). A casa é off-grid: usa energia solar e água de mina.

Com uma grande sala de estar, deque diante da montanha e quatro quartos com lareira, a casa acomoda oito pessoas. Junto à rocha atrás da casa, uma fogueira permite admirar as estrelas mesmo nas noites mais frias.

Nos arredores é possível percorrer trilhas na floresta, nadar no lago e na cachoeira e fazer cavalgadas. Diárias a R$ 5.000.

(Da Redação com Folha de São Paulo/Foto: Folhapress)