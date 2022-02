DEUS NOS AJUDA NAS NOSSAS DIFICULDADES

“Quando você passar pelas águas, eu estarei com você; quando passar pelos rios, eles não o submergirão; quando passar pelo fogo, você não se queimará; as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador” (Isaías 43:2-3a).

Deus nunca nos prometeu uma vida sem problemas ou dificuldades. Viver num “mar de rosas” pode ser o sonho de muita gente, mas não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, nela vemos diversos exemplos de homens e mulheres que confiavam no Senhor e mesmo assim enfrentaram sofrimentos nesta vida. A diferença é que aqueles que são do Senhor nunca enfrentam suas lutas sozinhos.

Deus promete estar contigo quando surgirem águas de aflições e ameaças. E quando enfrentar lutas mais duras, rios mais profundos, Jesus estará presente contigo também! E quando enfrentar as provas de fogo da vida, lembre-se que a presença do Salvador não te abandonará! Creia e persevere pois, com Deus, você pode vencer todas as dificuldades da vida!

Estarei contigo!

– A maior segurança que temos é certeza (pela fé) que jamais estaremos sozinhos (Amós 5:14). O Senhor é Deus conosco! Cristo não te abandonará, nem te deixará!

– Nem sempre vamos ver a ajuda antes de ser necessário. Mas à medida que vamos dando cada passo pela fé, na direção do Senhor, vemos a Sua mão estendida para nos ajudar.

– Ore e peça ao Senhor para que te acompanhe nos momentos mais extremos e te capacite em cada necessidade.

OREMOS: Senhor Deus, disseste que estarias comigo e eu tenho provado que és fiel! Sei que estás comigo, mesmo que tudo mais diga o contrário. Obrigado por me ajudares a enfrentar as águas, os rios e os fogos desta vida, porque sozinho eu não consigo, Pai. Eu confio que a Tua boa mão me sustenta e me ajuda a prosseguir! Dá-me fé, forças e renova a minha esperança, para continuar confiando em Ti. Em nome de Jesus te peço essas coisas, amém!

(Com Bíblia OnLine)