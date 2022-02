Paraná: VEREADOR É PRESO POR AGREDIR TRÊS MULHERES

O vereador de Arapongas, no norte do Paraná, Paulo Cesar de Araújo, mais conhecido como Pastor do Mercado (DEM), foi preso suspeito de agredir três mulheres, incluindo uma idosa, informou a Polícia Civil.

A polícia informou que a idosa, de 62 anos, sofreu várias lesões no braço e precisou passar por cirurgia. A agressão contra ela aconteceu no dia 24/01/2022. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as outras agressões foram em dias diferentes, e uma das mulheres quebrou o nariz. A data e mais detalhes ainda não foram repassados.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do vereador, que foi cumprida nesta segunda-feira (31). O caso segue sendo investigado, para descobrir a motivação das agressões e o relacionamento do parlamentar com as vítimas.

Na manhã desta terça-feira (1), a reportagem do TNOnline entrou em contato com a Câmara de Vereadores, e uma reunião é realizada para discutir a situação do parlamentar.

A reportagem também entrou em contato com a assessora do vereador, mas ela não repassou informações. Os advogados ainda não falaram sobre o caso.