Estudos: NOVA SUBCEPA DA ÔMICRON PRORROGARIA PANDEMIA SENDO AINDA MAIS INFECCIOSA

O estudo, publicado na segunda-feira (31) e que ainda não foi revisto por pares, calculou que se uma pessoa em casa está infectada pela BA.2 ela tem um risco de 39% de infectar outra pessoa na mesma casa no período de uma semana. Essa probabilidade seria de 29% no caso da BA.1.

O BA.1 foi a subcepa original da Ômicron, originalmente identificada na Dinamarca no final de novembro, que resultou em uma onda de infecção recorde. No entanto, Tyra Grove Krause, diretora técnica do SSI, disse na quarta-feira (26) que a BA.2 era agora a subcepa dominante no país.

