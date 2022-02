Itaipu no Show Rural 2022: EMPRESA APRESENTA INICIATIVAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO

A Itaipu Binacional estará presente na 34ª edição do Show Rural Coopavel, de 7 a 11 de fevereiro, apresentando diversas iniciativas que beneficiam a atividade agropecuária. A participação está alinhada com a estratégia da empresa, de promover o desenvolvimento sustentável, com a conservação dos ecossistemas e dos recursos hídricos, permitindo não só a geração de energia no longo prazo, mas também a pesca, agricultura, turismo, abastecimento municipal e outras atividades relacionadas à quantidade e qualidade da água disponível no Oeste paranaense.

O estande da empresa apresentará várias dessas iniciativas, como o Reciclômetro, que permite acompanhar os resultados econômicos, sociais e ambientais da reciclagem realizada com apoio da Itaipu nos municípios da região; ou ainda saber mais sobre o plantio de árvores nativas (que atingiu a marca de 24 milhões no ano passado), sobre obras como a segunda ponte entre Brasil e Paraguai, entre outras ações. Na área externa, o Caminhão da Expedição do Conhecimento oferecerá uma visita guiada com conteúdos sobre água, energia e sustentabilidade.

Outro espaço em que a Itaipu marca presença é a Vitrine Tecnológica de Agroecologia (Vital), mantida pela binacional em parceria com outras 11 instituições: Coopavel, Embrapa, IDR-Paraná, Ecovida, Biolabore, Capa, Unioeste, UFPR, UFFS, Gebana e Pedra da Mata. Ali, é possível conhecer tecnologias eficientes para o manejo de sistemas de produção que priorizam a conservação ambiental e alimentação saudável e nutritiva.

A Vitrine ocupa 4,4 mil metros quadrados do Show Rural. Nesse espaço, estão presentes mais de 70 técnicas de manejo e mais de 300 espécies de cultivos divididas entre nove áreas temáticas. Entre elas, estão as plantas alimentícias não convencionais (Pancs), como a ora-pro-nobis e a taioba; as plantas medicinais, condimentares e aromáticas; a olericutura; o sistema de plantio direto de hortaliças, conhecido como SPDH; o sistema silvipastoril (integração entre pasto e floresta) e bioconstruções, entre outras áreas.

O SHOW RURAL

Com participação de 400 expositores em um parque que chega a 720 mil metros quadrados de área, o Show Rural é um dos principais eventos do país na disseminação de tecnologias para o setor agropecuário. De acordo com o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, os expositores e parceiros estão comprometidos a realizar “a melhor das edições” do evento. Apesar de as atividades serem quase todas ao ar livre, a organização adotará diversos protocolos para o enfrentamento da pandemia, como o uso de máscaras e álcool gel.

(Da Redação com JIE/Foto: Sara Cheida)