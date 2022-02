De acordo com informações do Daily Caller, navios de resgate chineses foram enviados na quarta-feira (2) para o local onde a aeronave F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos afundou, no mar do Sul da China. A suposta missão de resgate teria iniciado menos de uma semana após Zhao Lijian, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, negar que a China teria qualquer interesse na aeronave norte-americana. O acidente aconteceu quando o jato tentava pousar no porta-aviões USS Carl Vinson. O piloto conseguiu se ejetar da aeronave. Três militares tiveram ferimentos mais graves e foram levados para um hospital em Manila, nas Filipinas, e quatro foram tratados a bordo do navio. Este é o segundo incidente com aeronaves do modelo F-35 neste ano. No dia 4 de janeiro um jato da Força Aérea da Coreia do Sul precisou fazer um pouso de emergência “de barriga” após uma falha no trem de pouso. (Da Redação com Sputnik)