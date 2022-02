Foz do Iguaçu: LADRÕES DANIFICAM NOVAMENTE ILUMINAÇÃO EM TRECHOS DA CICLOVIA NA VILA A

Os usuários da ciclovia e da pista de caminhada da Vila A terão que conviver com a escuridão em alguns trechos do percurso nos próximos dias. Ladrões furtaram parte do cabeamento elétrico em trechos na Avenida Paraná, próximo ao viaduto, tanto na subida sentido Vila A, como na direção do porto seco (Estação Aduaneira do Interior).

Os furtos começaram a ser identificados no dia 14 de janeiro, por isso é possível que haja outros pontos. Não há previsão de quando os cabos serão substituídos, porém serão mobilizados esforços conjuntos para normalizar a situação o mais rápido possível.

“Faremos um levantamento de cada local onde ocorreram furtos e, antes de reinstalar o cabeamento, vamos estudar formas de minimizar futuras ações de vândalos”, explicou o gerente interino da Divisão de Serviços da Diretoria de Coordenação da Itaipu, Leonardo Jankowski e Silva. A ciclovia é fruto de uma parceria entre a Itaipu e a Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Além de abrir um Boletim de Ocorrência, a Prefeitura solicitou apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, para reforçar o patrulhamento na região. Segundo Leonardo, os ataques acontecem durante o dia, com as luzes desligadas, quando os infratores podem acessar os cabos sem risco de choque elétrico. Está em fase de estudo também a implantação de videomonitoramento no local, para inibir a ação dos ladrões.

A Itaipu Binacional reforça que a população, principal beneficiada pela ciclovia, pode ajudar na fiscalização e denunciar situações suspeitas. A orientação é ligar imediatamente para a Polícia Militar (pelo número de emergência 190) ou a Guarda Municipal (153). As denúncias são importantes para mitigar esse tipo de ocorrência.

(Da Redação com JIE/Foto: Diretoria de Coordenação)