Foz do Iguaçu: ÚLTIMA CHAMADA PARA PARTICIPAR DA MEIA MARATONA DAS CATARATAS

As inscrições para a 13ª edição da Meia Maratona das Cataratas, a corrida da Maravilha Mundial da Natureza, serão encerradas no dia 20 de fevereiro ou quando se atingir o número-limite de participantes.

A 13ª Meia Maratona das Cataratas contará com o percurso integralmente dentro do Patrimônio Mundial Natural, intensificando ainda mais as sensações do participante com a natureza da unidade de conservação, atrativo internacional que encanta pessoas de todo o mundo.

A prova possui dois percursos, a Meia Maratona das Cataratas tradicional, com trajeto de 21 quilômetros, ida e volta no parque, e o Desafio das Cataratas, percurso de oito quilômetros, também ida e volta. A corrida tem limite de vagas nas duas categorias: na disputa de 21km, são duas mil vagas; já na de 8km, até 1.500 participantes.

As inscrições devem ser realizadas no site oficial da corrida (www.meiamaratonadascataratas.com.br). As vagas são limitadas para 3.500 corredores. O período de inscrição encerrará no dia 20 de fevereiro de 2022 ou quando o total de vagas for atingido.

Moradores de Foz e das cidades vizinhas ao parque – Os corredores da cidade de Foz do Iguaçu e dos 13 municípios vizinhos ao Parque Nacional do Iguaçu têm desconto especial, de 20%, no valor da inscrição, ao realizá-la presencialmente no Marco das 3 Fronteiras – Brasil. A promoção é válida mediante apresentação de comprovante de residência e documento com foto.

Os acompanhantes que quiserem assistir à chegada dos participantes deverão adquirir o ingresso no dia da visita, nos terminais de autoatendimento do Parque Nacional do Iguaçu, localizados no Centro de Visitantes, reservando a vaga no ônibus das 7h30.

Os corredores que precisarem de mais informações do Parque Nacional do Iguaçu, local da corrida, e das principais atrações de Foz do Iguaçu podem acessar a Central de Atendimento no WhatsApp: +55 (45) 9137-3444 (wa.me/5545991373444). Os atletas que desejarem consultar o status de sua inscrição devem enviar a solicitação para o e-mail contato.ativo@ativo.com.

