Terra das Cataratas: FOZ DO IGUAÇU TEM 18 FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS EM 2022

Foz do Iguaçu tem 18 feriados e pontos facultativos neste ano. As datas previstas no decreto 29.930, incluem quatro feriados prolongados – alguns entre quinta-feira até terça-feira – que permitem maior espaço para lazer e entretenimento e são as mais “vendidas” pelos operadores de turismo.

O Carnaval este ano cai no final de fevereiro e início de março. Com o avanço da covid, os bailes e desfiles de rua foram cancelados. Em Foz do Iguaçu será ponto facultativo no dia 28 (segunda-feira), no dia 1º (terça-feira) e até ao meio dia da quarta-feira de cinzas.

A expectativa é de que os brasileiros aproveitem o período para conhecer ou revisitar o Destino Iguaçu, uma vez que o ponto facultativo deve ser decretado na maioria dos centros urbanos do país.

FERIADÕES

O segundo feriado prolongado começa no dia 15 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo. A sequência se repetirá em outros meses, inclusive com datas em que incidirá feriado nacional ou municipal com o ponto facultativo decretado pela prefeitura.

Entre os destaques estão Tiradentes em 21 de abril (quinta-feira), que será emendado com o ponto facultativo no dia 22 de abril (sexta-feira). O Corpus Christi, ponto facultativo, ocorre numa quinta-feira (16 de junho e o dia 17 será ponto facultativo.

Outro feriado nacional com bom potencial para o turismo será o da Proclamação da República em 15 de novembro, uma terça-feira. Na segunda-feira (14 de novembro) será ponto facultativo. O Natal (25 de dezembro) será num domingo em 2022.

A Independência do Brasil (7 de setembro) este ano será numa quarta-feira, o mesmo acontecerá com os dias de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro). Os três feriados são nacionais.

Nos feriados funcionarão normalmente os serviços municipais de coleta de lixo, limpeza pública, saúde e segurança pública. A Secretaria da Educação deverá seguir o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O início do calendário escolar este ano foi transferido para 21 de fevereiro, por causa do avanço da terceira onda da pandemia. No dia 2 de março (quarta-Feira de Cinzas), o expediente das repartições públicas municipais será das 13h30 às 17h30.

CALENDÁRIO DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DE 2022

– 1º de janeiro (sábado), Confraternização Universal – feriado nacional;

– 28 de fevereiro (segunda-feira), Carnaval – ponto facultativo;

– 1o de março (terça-feira), Carnaval – ponto facultativo;

– 2 de março (quarta-feira), Cinzas – ponto facultativo até as 13h30min;

– 15 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo – feriado municipal;

– 21 de abril (quinta-feira), Tiradentes – feriado nacional;

– 22 de abril (sexta-feira), Tiradentes – ponto facultativo;

– 1o de maio (domingo), Dia do Trabalhador – feriado nacional;

– 10 de junho (sexta-feira), Aniversário do Município – feriado municipal;

– 16 de junho (quinta-feira), Corpus Christi – feriado municipal;

– 17 de junho (sexta-feira), Corpus Christi – ponto facultativo;

– 24 de junho (sexta-feira), Padroeiro da Cidade – São João Batista – feriado municipal;

– 7 de setembro (quarta-feira), Independência do Brasil – feriado nacional;

– 12 de outubro (quarta-feira), Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional;

– 28 de outubro (sexta-feira), Dia do Servidor Público – ponto facultativo;

– 2 de novembro (quarta-feira), Finados – feriado nacional;

– 14 de novembro (segunda-feira), Proclamação da República – ponto facultativo;

– 15 de novembro (terça-feira), Proclamação da República – feriado nacional;

– 25 de dezembro (domingo), Natal – feriado nacional.

(Da Redação com AMN)