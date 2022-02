Turismo: BRASIL. COMPROVANTE DE VACINAÇÃO É EXIGIDO NOS MAIORES DESTINOS TURÍSTICOS DO MUNDO

Os maiores destinos turísticos do mundo estão exigindo o comprovante de vacinação conforme o avanço da campanha de imunização contra a covid-19. A medida tem o entendimento tácito de que, mais do que punir quem não foi imunizado, a ideia é “premiar” quem está com o esquema vacinal completo. No Brasil, 16 estados, 20 capitais e os principais destinos turísticos também cobram o passaporte para acesso aos eventos. São Paulo e Ceará exigem o comprovante no retorno das aulas da rede estadual de educação.

A cobrança do comprovante vacinal, especialmente em hotéis e restaurantes, está valendo nos países mais visitados do mundo. “De modo geral, o setor acredita que é mais eficaz flexibilizar regras para quem está vacinado do que restringir o acesso para aqueles que não estão”, afirma Roberto Haro Nedelciu, presidente da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo).

Em Foz do Iguaçu, a prefeitura determinou no final de janeiro a obrigatoriedade do comprovante apenas para acesso aos prédios de serviços públicos e eventos. A cobrança não afeta nenhum segmento econômico.

Levantamento do portal Poder360 aponta que, de 11 países que mais recebem turistas no mundo, 10 tem restrições para não vacinados. A lista inclui a França, Itália, Espanha, Alemanha, China e Turquia. Portugal. O Reino Unido (Inglaterra, Irlanda e País de Gales apenas agora, com a queda no número de casos, deixará de cobrar.

EXTREMAMENTE NECESSÁRIO

O chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp, Alexandre Naime Barbosa, argumentou em entrevista a CNN que o passaporte da vacina é “extremamente necessário para frear a transmissão (do coronavírus) dentro do país”.

“A pessoa não vacinada, que tem um quadro de covid leve, vai transmitir por dez dias o vírus. Já uma pessoa completamente vacinada, ainda mais com dose de reforço, o período de transmissibilidade cai ao menos pela metade”, disse

NO BRASIL

A cidade com maior nível de exigência no Brasil é o Rio de Janeiro, onde a comprovação de vacinação é agora necessária até para fazer check-in em hotéis e comer em áreas internas de restaurantes.

Entre os estados, 16 já adotaram o passaporte vacinal em eventos públicos: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

Entre as 27 capitais, 20 exigem o comprovante: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Teresina.

Outras cidades adotaram o passaporte vacinal, a maioria é destino turístico: Borborema (SP), Cosmópolis (SP), Guarulhos (SP), Ilha Bela (SP), Jaú (SP), São Caetano (SP), Suzano (SP), Cabo Verde (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), Ouro Preto (MG), Cáceres (MT), Caicó (RN), Caldas Novas (GO), Imperatriz (MA), Niterói (RJ), Paraíso do Tocantins (TO), Patos (PB), Pelotas (RS), Piranhas (AL), Ponta Grossa (PR), Maringá (PR), Porto Calvo (AL), Rondonópolis (MT), São Cristóvão (SE), Sobral (CE).

(Da Redação com AMN)