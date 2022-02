Turismo: PARANÁ REGISTRA CRESCIMENTO NO TURISMO E PROJETA UM 2022 CONSOLIDADO

Conforme a vacinação avança no país, a população se sente mais segura para voltar a viajar e participar de eventos e passeios turísticos, fazendo com que o Paraná registre um crescimento mesmo em período de pandemia. As expectativas para o retorno mais intenso das atividades são positivas e a demanda já aumentou desde o final do ano passado.

Os destinos mais procurados são Foz do Iguaçu e a região de tríplice Fronteira, a capital Curitiba, o litoral de águas salgadas, como Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina e Ilha do Mel e, também, o de água doce, como os municípios de Porto Rico e São Pedro do Paraná. Além disso, a região dos Campos Gerais se destaca com Ponta Grossa e Tibagi e ainda há outros municípios como Londrina, Maringá e a região de Angra Doce.

Em todas as regiões e destinos citados, as atividades de natureza e ao ar livre estão em evidência. Para o coordenador da Câmara de Turismo da Fecomércio PR, Giovanni Bagatini, a tendência é a de que, em 2022, o turismo tome uma proporção ainda maior do que nos anos anteriores, até mesmo porque o isolamento social manteve as pessoas por muito tempo em casa e, agora, elas querem ter a oportunidade de aproveitar o tempo livre para viajar.

“As atividades turísticas vêm crescendo. Já foi possível perceber durante a Feira de Negócios e Turismo FIT Cataratas, em Foz do Iguaçu, realizada no início de dezembro de 2021. O evento foi 40% maior do que em 2020”, explicou Giovanni.

Em Porto Rico, ao norte do Estado, município conhecido pelas praias de água doce, o fluxo de turistas também cresceu. Somente na primeira semana de 2022, recebeu mais de 40 mil pessoas, volume recorde que representa cerca de 16 vezes a população do município e movimenta toda a cadeia do turismo, que inclui restaurantes, hotéis, atrações turísticas, agências, guias, e impacta o comércio.

O Paraná tem investido pesado em infraestrutura e buscado importantes parcerias com a iniciativa privada, que colaboram também para um fortalecimento do Turismo de Negócios no Estado, considerado um dos melhores para se fazer negócios do país, fato que acaba impactando também o turismo em geral.

Para Giovani Bagatini, apesar das preocupações e de possíveis novas orientações de segurança para o coronavírus, é possível afirmar que o turismo já está regularizado no Estado: “Temos trabalhado para receber os turistas com qualidade e segurança em todas as atividades. Estamos nos esforçando para melhorar cada vez mais nossos serviços. Somente em 2022 deverão ser capacitados, pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PR, mais de 5 mil profissionais para atuarem em diversas áreas turísticas e recebermos ainda melhor e, de maneira mais segura, todos os turistas que aqui nos visitem”, concluiu.

(Da Redação com Mercado & Evento)