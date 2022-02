Foz do Iguaçu: PREFEITURA REABRE AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID EM CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

A Secretaria Municipal de Saúde reabriu o agendamento on-line para a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos (com ou sem comorbidades). Serão disponibilizadas 1.800 doses para segunda e terça-feira (7 e 8) em dez unidades básicas de saúde: AKLP, Padre Monti, São João, Maracanã, Campos do Iguaçu, Vila C Nova, Profilurb II, Sol de Maio, Vila Yolanda e Portal da Foz.

O agendamento deve ser feito pelo site: https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/.

Os pais devem apresentar um documento oficial com foto (para comprovar o parentesco) e os documentos pessoais da criança, cartão SUS e carteirinha de vacinação (quando possuir) e um comprovante de endereço. Caso a criança não esteja acompanhada do pai ou da mãe, é necessário apresentar autorização por escrito (o modelo está disponível no link https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/grupos.html?id_publicacao=726).

Foz do Iguaçu já vacinou 7.121 crianças com a primeira dose, o que representa 21,74% do público. Adolescentes de 12 a 17 anos ou adultos acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose devem buscar a unidade de saúde mais próxima, sem a necessidade de agendamento.

ORIENTAÇÕES

Crianças que tenham tomado outras vacinas recentemente devem aguardar 15 dias para receber o imunizante contra a covid-19. Para aquelas que contraíram a doença, o intervalo é de 30 dias a contar do início dos sintomas.

