Bombardeiro: TU-160M SERÁ 1º AVIÃO NO MUNDO EQUIPADO COM MÍSSEIS DE LANÇAMENTO TRASEIRO

O bombardeiro estratégico Tu-160M russo será o primeiro avião no mundo com mísseis de lançamento traseiro, contou à Sputnik uma fonte na indústria aeronáutica.

“O primeiro Tu-160M recém-fabricado está equipado com um radar de visão traseira, que permitirá ao avião se defender de mísseis ar-ar, terra-ar e caças com mísseis usando o chamado lançamento inverso. Os mísseis da classe ar-ar são orientados pelo radar de cauda do bombardeiro para atacar alvos na meia esfera traseira, ou seja, localizados ‘atrás’ do Tu-160M”, referiu a fonte.

O interlocutor explicou que “o uso do radar de visão traseira é mais indicado em bombardeiros pesados, devido a serem aparelhos pouco manobráveis, que simplesmente podem não conseguir se virar a tempo de frente para o inimigo”.

No entanto, o radar está ausente na versão de base.

Segundo a fonte, os mísseis de lançamento traseiro podem também atingir alvos na meia esfera dianteira do Tu-160M, virando para isso em 180°.

O Tu-160M, fabricado pela empresa aeroespacial e de defesa russa Tupolev, realizou seu primeiro voo, que durou 30 minutos, em 12 de janeiro. O bombardeiro recebeu motores, aviônicos e eletrônica atualizados, bem como novos sistemas de controle de armas.

(Da Redação com Sputnik)