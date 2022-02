Turismo: UNIVERSAL ORLANDO DÁ INÍCIO AO MARDI GRAS HOJE SÁBADO (5)

A celebração deste ano conta com o retorno das experiências mais queridas do evento – incluindo shows ao vivo com estrelas da música, o desfile de Mardi Gras e a culinária com pratos icônicos de Nova Orleans e sabores internacionais únicos.

A participação no evento está incluída na entrada para o Universal Studios Florida, que contará com apresentações ao vivo em noites selecionadas de algumas das maiores estrelas da música no palco do Music Plaza (veja a programação abaixo) e desfile noturno que traz nova coleção de carros alegóricos com o tema “Planet Mardi Gras”, com os tradicionais de carros alegóricos da Universal inspirados em Nova Orleans.

Há ainda uma variedade de deliciosas iguarias culinárias inspiradas em diversos sabores de todo o mundo. Com mais de 50 itens disponíveis para degustação, a melhor maneira de experimentar esses sabores é com o “Food & Beverage Card and Lanyard” do Universal Orlando Resort, que permite que os visitantes aproveitem mais por menos, pagando US$ 65 por um cartão de US$ 75 e US$ 120 por um cartão de US$ 150 dólares.

Além disso, a festa continua por todo o complexo, pois a culinária inspirada no Mardi Gras estará disponível em locais selecionados do Universal CityWalk e nos hotéis do Universal Orlando durante o evento.

(Da Redação com Mercado & Evento)