Geleira: MAIOR GELEIRA DO EVEREST, COLLADO SUL, ESTÁ DERRETENDO RAPIDAMENTE

Uma geleira próxima ao topo do monte Everest, que levou milênios para se formar, está derretendo de forma acelerada nas últimas três décadas devido à mudança climática, segundo um estudo.

A geleira do Collado Sul perdeu cerca de 55 metros de espessura nos últimos 25 anos, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Maine e publicada esta semana pela revista Nature.

Datações por carbono 14 mostraram que a camada superior da geleira tem cerca de 2.000 anos, mas agora está perdendo espessura 80 vezes mais rápido que no momento em que se formou, segundo o estudo.

A este ritmo, a geleira do Collado Sur “provavelmente vai desaparecer em algumas décadas”, disse o cientista Paul Mayewski, que dirigiu o estudo, à National Geographic.

Essa geleira está a cerca de 7.900 metros de altura, mais ou menos a um quilômetro abaixo do nível do cume do Everest, a montanha mais alta do mundo.

(Da Redação com R7/Foto: Reprodução/Pixabay)