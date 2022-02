NOS ENCHENDO DE ESPERANÇA

“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo” (Romanos 15:13).

A verdadeira alegria encontra-se em Jesus. Por meio dele, o nosso coração transborda de esperança e paz.

A esperança derramada pelo Espírito Santo é maior que o medo. Em Jesus temos um alvo a seguir.

O Espírito Santo nos mantém esperançosos e focados em Cristo. Por isso, a importância de buscá-lo.

Assim como aconteceu com Paulo e Silas (Atos 16:16-34), quando estamos cheios do Espírito Santo, nem a humilhação, nem as grades conseguem apagar esta chama.

Que Deus possa encher o seu coração de esperança! Que a sua vida transborde e reflita o poder do Espírito Santo!

Enchendo o coração de esperança:

– Busque o Espírito Santo, dedique-se. Seu poder nos renova e nos enche de esperança.

– Leia a Palavra. A esperança e a fé devém ser alimentadas.

– Fale com Deus. Ele quer lhe ouvir e derramar a sua paz.

OREMOS: Senhor, derrama a Tua paz e do Teu amor! A minha esperança está em Ti. Renove-me, encha-me do Teu espírito. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)