Paraná: DUPLICAÇÃO DA BR-277 EM CASCAVEL VAI MELHORAR ACESSO AO SHOW RURAL

A obra prevê duplicação da rodovia entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Ferroeste, em uma extensão de 5,81 quilômetros, e inclui a execução de uma nova via marginal direita, que já está pronta em frente ao local do evento, incluindo uma agulha de acesso para a BR-277.

A execução da marginal no local foi priorizada justamente para trazer mais segurança aos visitantes do Show Rural e demais usuários da rodovia, ajudando no escoamento do tráfego adicional gerado durante a semana do evento. Foram atendidas, também, solicitações da PRF quanto à obra no local, como a ampliação de desvios provisórios para passagem de dois veículos simultaneamente.

A duplicação da BR-277 integra convênio entre o Governo do Estado e a Itaipu Binacional, representando um investimento de R$ 48 milhões. A obra inclui, ainda, a pavimentação de uma marginal fora do trecho que concentra os serviços, a execução de um viaduto no acesso para a Ferroeste e outro no novo acesso à PR-180.

“Obras em centros urbanos tem complexidades próprias, como o remanejamento de postes e encanamentos, um número significativo de desapropriações e, neste caso, a necessidade de garantir o acesso à rodovia para as várias empresas que ocupam lotes lindeiros”, explica o superintendente da Regional Oeste do DER/PR, Charlles Urbano Hostins Júnior. “Devemos iniciar em breve a execução da nova variante da PR-180, que deve seguir com mais tranquilidade”. Atualmente a obra está 18% concluída.

CASCAVEL

Além da duplicação da BR-277, também estão em andamento no munícipio a readequação do Trevo Cataratas, a duplicação do Contorno Oeste e a execução das alças do viaduto Olindo Periolo. Todas essas obras visam melhorar o tráfego de veículos, garantindo mais segurança aos moradores e condutores de longa distância, e proporcionando ainda mais desenvolvimento para a região.

ITAIPU

A parceria com a Itaipu Binacional inclui também a nova Ponte da Integração Brasil – Paraguai, a pavimentação da Estrada Boiadeira, a duplicação do Contorno Oeste de Cascavel e outras iniciativas sendo licitadas, como a pavimentação entre Ramilândia e Santa Helena e a iluminação viária da BR-277.]

EVENTO

O Show Rural Coopavel acontece de segunda a sexta-feira, 7 a 11 de fevereiro de 2022, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Mais informações sobre o evento no site www.showrural.com.br.

(Da Redação com AEN/Foto: DER)